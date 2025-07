Le doublé pour Cristiana Girelli! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La moyenne de buts de Cristiana Girelli était facile à calculer avant cet Euro: l'attaquante de la Squadra avait frappé 61 fois en 122 sélections, soit très exactement un but tous les deux matches. Mais la voilà qui, à 35 ans, donne un bon coup d'accélérateur dans le sprint final: l'Italienne a en effet trouvé le chemin des filets à trois reprises en quatre matches dans cet Euro, dont ce doublé en quarts de finale face à la Norvège (2-1) mercredi dans un Stade de Genève à nouveau plein à craquer (26'671 spectateurs).

Trois fois dans le même but, côté sud!

«Ce sont les deux buts les plus importants de ma carrière, sans aucun doute», a réagi la star du jour, laquelle a profité de deux services de Sofia Cantore pour qualifier son équipe dans le dernier carré pour la première fois depuis... 28 ans! «Nous avons cru en nous depuis le début du tournoi et même depuis le début de notre préparation», a assuré l'attaquante de la Juventus, qui avait déjà joué avec le club turinois au Stade de Genève et semble s'y sentir très bien. «C'est vrai que je devrais demander à jouer tout le temps ici», a-t-elle souri, vu qu'elle a inscrit ses trois réussites ici... et qui plus est dans le même but! Après avoir réussi un enroulé formidable contre le Portugal lors de la deuxième rencontre (1-1), elle a donc triplé son total ce mercredi.

Les Italiens de Suisse se sont mobilisés

«J'ai senti quelque chose de spécial dans l'air et ces sensations ne trompent jamais», a-t-elle assuré. «Oui, il y avait quelque chose de magique ce soir. Avec ce formidable public qui nous a soutenu depuis l'avant-match, nous nous sommes senties à la maison», a-t-elle relevé, en remerciant les tifosi italiens d'avoir mis autant d'ambiance. Si les Norvégiens étaient environ 2000, venus très majoritairement par avion du pays des fjords, les Italiens de Suisse se sont énormément mobilisés, anciens comme jeunes, et ce mélange des générations avait quelque chose d'émouvant.

«On les remercie. Il y avait tellement d'Italiens dans le stade, on a très bien senti leur support», a témoigné Cristiana Girelli, reconnaissante. Le peuple italien a largement gagné la bataille des tribunes et des émotions ce mercredi. Et les «ragazze» ont rendu cet amour depuis le terrain, en jouant de manière très collective et passionnée face à des Norvégiennes individualistes et autocentrées.

Cristiana Girelli, la grande dame de ce quart de finale. Photo: Getty Images

Andrea Soncin, l'entraîneur de cette intrépide équipe d'Italie, a quant à lui dit toute sa fierté d'être à la tête de cette équipe. «Mon coeur est plein de satisfaction ce soir. En dirigeant cette équipe, je suis au paradis. Je ne veux plus retourner dans le football masculin. J'ai trouvé avec ces filles une pureté dans le football, une certaine beauté aussi, et je suis plus qu'heureux de ce que je vis actuellement. J'aurais pu rester dans ma zone de confort à Venise, mais j'ai choisi d'entraîner cette équipe et je ne pourrais pas avoir fait un meilleur choix.»

Un entraîneur qui a su s'adapter au football féminin

«Il a réussi à entrer dans le monde du football féminin, ce qui n'est pas simple, mais il l'a fait avec énormément de volonté et nous avons une totale confiance en lui. Il s'est parfaitement adapté et il s'est créé quelque chose de beau entre lui et nous. Et je ne dis pas ça parce qu'il est assis à côté de moi», a souri Cristiana Girelli. «Sincèrement, en tant que capitaine, je lui dis merci.»

Le voyage de retour jusqu'au Lac des Quatre-Cantons, où la Squadra a élu domicile, va donc être très festif, et les Italiennes ont désormais très largement le temps de préparer leur demi-finale face à la Suède ou l'Angleterre, toujours au Stade de Genève, un lieu où elles se sentent formidablement bien. La demi-finale se déroulera mardi, dans un stade qui sera à nouveau comble. Ce mercredi, les tifosi ont de nouveau proposé une ambiance formidable, dans la droite lignée de ce que la Suisse vit depuis le début du tournoi.

Ada Hegerberg, symbole d'une Norvège très décevante

Du côté de la Norvège, la déception est immense, mais force est de constater qu'Ada Hegerberg et ses coéquipières n'ont rien mérité de plus dans ce tournoi. Caroline Graham Hansen a bien montré quelques fulgurances, y compris lors de ce quart de finale, mais, globalement, les Norvégiennes ont été largement insuffisantes au niveau du jeu dans ce tournoi pour espérer plus qu'une élimination en quarts de finale. Collectivement, leur jeu est proche du néant, et les neuf points remportés lors de la phase de groupe étaient déjà très bien payés, surtout face à la Suisse. La prestation de ce jeudi contre l'Italie n'a de loin pas été plus fameuse.

Ada Hegerberg est passée à côté de son Euro. Photo: keystone-sda.ch

Ada Hegerberg, en particulier, est complètement passée à côté de son Euro... y compris sur penalty. Face à la Suisse, elle avait choisi le tir croisé, et son envoi est passé à côté. Contre l'Italie, elle a choisi d'ouvrir son pied, pour le même résultat. Elle a certes marqué à chaque fois dans ces rencontres, mais cela ne sauve pas son Euro, loin de là. Pour les Norvégiennes, le retour à la maison a été plus rapide que prévu, mais il n'a rien d'illogique.