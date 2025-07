1/5 Pia Sundhage a été ovationnée par le public. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin

«Nous étions sous une pression énorme avant le tournoi. Nous voulions allumer une flamme pour le football féminin. Et c’est exactement ce que nous avons réussi à faire – grâce à vous aussi», a expliqué face à une foule très nombreuse la capitaine Lia Wälti, ce samedi à Berne. Malgré la pluie, plusieurs milliers de personnes sont venues devant le Palais fédéral saluer une dernière fois les joueuses de la Nati au lendemain de leur élimination face à l'Espagne. La Bernoise a évoqué un moment fort: son entrée sur la pelouse de Bâle pour le premier match face à la Norvège, alors que la célèbre chanteuse alémanique Beatrice Egli entonnait un hymne national vibrant, dans un stade plein à craquer.

«Il est temps d'arrêter les comparaisons»

«Cela fait des années que nous nous battons pour en arriver là. La Suisse a enfin embarqué dans le train du foot féminin. Mais il y a encore des voix pour le rabaisser. Il est temps d’arrêter les comparaisons. Le pays a vu ce dont nous sommes capables. Et vous avez tous contribué à faire de cet été quelque chose d’unique. Merci du fond du cœur!», a lancé Lia Wälti aux fans, avant de conclure avec un appel: «On a encore des matchs à jouer, venez nombreuses et nombreux!»

La grande foule, encore une fois, malgré la pluie. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Meilleure joueuse suisse de ce tournoi, Géraldine Reuteler était elle aussi émue. «Avec cette équipe et ces fans, tout devient possible. C’était incroyablement fun», a souri la fantastique milieu de terrain. Elle a expliqué avoir vu les marches de supporters sur les réseaux sociaux avant chaque match: «À chaque fois, j’en avais des frissons et les larmes aux yeux.»

Dominique Blanc part sur un triomphe populaire

Le président sortant de l’ASF, Dominique Blanc, s'est lui aussi montré enthousiasmé par l’euphorie autour de l’Euro. «C’est incroyable, surtout ces plus de 25’000 fans qui ont participé à la marche avant le match contre l’Espagne», relève-t-il. La présidente de la ville de Berne, Marieke Kruit, a approuvé: «L’ambiance en ville était fabuleuse, on n’aurait pas pu rêver mieux. Ce sont ces émotions incroyables qui resteront.»

Alayah Pilgrim et Leila Wandeler n'ont pas hésité à danser sur la scène ce samedi. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Plusieurs joueuses, dont les deux Romandes Iman Beney et Leila Wandeler, ont profité de l'occasion, et de la grandeur de la scène, pour partager quelques pas de danse. Une belle manière de prendre congé et de partir en vacances avec des souvenirs plein la tête après cet Euro merveilleux à tous points de vue.