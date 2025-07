Henk au volant, la bière à l'étage, de la bonne humeur partout. Photo: DR

Florian Paccaud

Ambiance de fête, samedi à Lucerne. Alors que les Pays-Bas affrontent le Pays de Galles à 18h, les supporters néerlandais ont donné de la couleur à la ville de Suisse centrale. Malgré la présence de nombreux supporters gallois, le orange dominait largement dans la fan zone.

À trois heures du coup d'envoi, les drapeaux et maillots néerlandais resplendissaient au bord du lac des Quatre-Cantons. Et, parmi eux, Henk van Beek et le fameux bus des supporters «oranje», que l’on peut apercevoir depuis l’Euro 2004 au Portugal.

La vue est pas mal... Photo: keystone-sda.ch

Après plus de 12h de route et 830 km parcourus, le mythique véhicule à deux étages, qui est vieux de 42 ans, est arrivé en Suisse vendredi, avec, à son bord, ces 38 membres venus de tous les Pays-Bas. «Cela fait plus de 20 ans que nous voyageons, toujours à bord de ce même bus, pour assister aux compétitions majeures. D’abord masculines, puis, depuis 2017, nous suivons aussi les Lionnes», explique le président de l’Oranje Bus. «Pour leur attitude avec les fans, pour le beau football offensif, pour tout ce qu'elles dégagent, nous aimons les supporter dans le stade. Même si c'est un peu différent des hommes.» Les Néerlandaises avaient notamment été sacrées championnes d’Europe cette année-là.

Le mythique véhicule est bien arrivé à Lucerne, lui qui voyage même en bateau parfois! Photo: DR

Lorsque le tournoi se déroule sur un autre continent, «le bus est mis dans un bateau, comme ce fut le cas pour aller au Brésil, par exemple», poursuit Henk. Un rendez-vous incontournable pour ces amoureux du ballon rond, qui gardent leurs vacances pour supporter leurs couleurs. Après Lucerne, le véhicule se déplacera à Zurich pour le match contre l’Angleterre, puis à Bâle, pour la rencontre face à la France. Heureusement, les distances ne sont pas longues.

Déjà en Suisse en 2008

En tout, le véhicule a déjà roulé plus de 45’000 kilomètres, dans différents pays. Henk, conscient que les Lionnes vont souffrir dans le «groupe de la mort», espère rester le plus longtemps possible en Suisse, un pays qu’il trouve magnifique. «Nous étions venus en 2008 et nous avions adoré. C’est vraiment un endroit charmant.» Les Néerlandais avaient laissé un superbe souvenir, animant dans la joie et la bonne humeur les rues helvétiques.

Photo: DR

Le bus, considéré conne un héros national, a été acheté en mars 2004 puis rénové pour devenir un car de supporters avec 38 passagers. Une tireuse à bière a été installée et un balcon, sur le toit, a été aménagé afin que les occupants puissent boire un jus dessus, en regardant les curieux admirer ce superbe véhicule. L’association a été fondée dans la foulée et mène régulièrement - elle en compte 57 à son actif - les marches vers le stade. De quoi faire de cet Euro 2025 une fête mémorable, dans les stades et dans les rues.

Photo: keystone-sda.ch