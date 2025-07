Battue sans contestation possible par la France (2-1), l'Angleterre se trouve déjà dans une situation très délicate. La victoire sera obligatoire face aux Pays-Bas mercredi.

Les Lionesses se trouvent déjà en grand danger. Photo: imago/Bildbyran

Bastien Feller Journaliste Blick

Championne d'Europe en titre, l'Angleterre s'imaginait forcément un autre début de compétition, même en ayant à affronter la France au sein du fameux «groupe de la mort». Les joueuses de Sarina Wiegman, sous les yeux du sélectionneur de l'équipe nationale masculine Thomas Tuchel, se créaient d'ailleurs très rapidement la première occasion franche du match. Mais Lauren James, dont la titularisation était incertaine, manquait le cadre dès la première minute de jeu et alors qu'elle se trouvait en très bonne position. Quelques secondes plus tard, un deuxième ballon chaud traversait la défense tricolore.

Le ton était ainsi donné. Face aux milliers d'Anglais présents ce samedi au Letzigrund (22'542 spectatrices et spectateurs au total), les Lionesses allaient vouloir faire qu'une bouchée d'une équipe de France qui ne faisait pas partie des favorites avant son entrée en lice.

Les Françaises font le break en trois minutes

Mais problème pour les Anglaises, ces deux moments chauds ne connaissaient pas de suite, si ce n'est un but signé Alessia Russo annulé pour hors-jeu (16e). Et la France allait pouvoir en profiter. Tout d'abord par Marie-Antoinette Katota, laquelle n'avait plus qu'à pousser au fond un centre de Delphine Cascarino (36e).

39e minute de jeu, Hannah Hampton devait aller chercher une deuxième fois le ballon au fond de son but. C'est cette fois-ci Sandy Baltimore, d'une lourde frappe sous la barre après un slalom dans la défense anglaise, qui faisait trembler les filets. Un but longtemps contesté par la sélectionneure Sarina Wiegman, qui estimait qu'il y avait eu une faute au préalable, mais finalement accordé par la Norvègienne Tess Olofsson.

Victoire obligatoire pour l'Angleterre mercredi

Une réaction anglaise était donc attendue en deuxième période. Mais celle-ci ressemblait finalement davantage à du remplissage, même si Keira Walsh relançait, trop tardivement, l'espoir des supporters anglais d'une belle frappe du droit de la ligne des seize mètres (87e).

La France espèrera d'ailleurs pouvoir surfer sur celle qu'elle a créée face aux championnes d'Europe et finalistes malheureuses de la dernière Coupe du monde. Ce sera face au Pays de Galles mercredi à Saint-Gall (21h). De son côté et le même jour, l'Angleterre disputera déjà un match de tous les dangers face aux Pays-Bas, vainqueur de leur premier match 3-0, à nouveau à Zurich (18h).