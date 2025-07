Une pleine page de pub en France pour se moquer de la Suisse

1/2

Blick Sport

Intermarché est bien content d’accueillir les consommateurs suisses le samedi matin, tout proche de la frontière suisse, que ce soit du côté de Vallorbe, Saint-Gingolph, Boncourt ou Genève. L’enseigne française pratique des prix canons, a de grands parkings et ses hypermarchés sont très pratiques d’accès, pas loin de la Suisse romande. Jackpot assuré chaque week-end avec les plaques GE, NE, VS, VD et JU!

Le service communication du géant du commerce de détail a cependant décidé de se montrer un peu taquin ce samedi en s’offrant une pleine page de pub dans «L’Equipe», bien en vue à droite, au milieu de plusieurs articles de qualité sur l’Euro féminin. Le but? Provoquer, bien sûr, et faire parler de la marque Intermarché. Le titre est accrocheur: «Ce qu’il y a de meilleur en Suisse: la France»!

Un slogan un brin osé, qui n’est pas passé inaperçu. Comme quoi, l’arrêt de Yann Sommer sur le penalty de Kylian Mbappé à l’Euro 2021 n’aura pas servi à grand-chose pour soigner le complexe de supériorité tricolore sur son voisin.