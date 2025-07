Victoria Pelova, l'attaquante néerlandaise d'origine bulgare, a encore frappé! Photo: AFP

Florian Paccaud

Quel match dans les tribunes! Fans néerlandais et gallois se sont livré un superbe duel, samedi à Lucerne, pour la première rencontre du «groupe de la mort». Tour à tour, les deux clans ont donné de la voix pour soutenir leurs couleurs, hormis lors de la minute de silence - parfaitement respectée - en hommage à Diogo Jota. Bien aidés par la tournure des évènements, ce sont finalement les Oranje qui ont eu le dernier mot.

Même s’ils étaient minoritaires dans le stade, les Gallois, jusqu’au coup de sifflet final, ont fait vibrer la Swisspoarena à chaque fois que leur équipe remportait un duel ou franchissait le milieu du terrain. C’est d’ailleurs eux qui ont été les premiers à se mettre en évidence dans l’enceine lucernoise, 45 minutes avant le coup d’envoi. Les supportrices et supporters oranje leur ont ensuite répondu 15 minutes plus tard, à l’annonce de la composition de l’équipe dirigée par Andries Jonker. De quoi laisser augurer une fin d’après-midi bien festive.

Pour sa première participation à un tournoi, le Pays de Galles s’est défendu avec ses armes, pour résister aux assauts désordonnés des championnes d’Europe 2017. Les pertes de temps ont, toutefois, rapidement énervé les fans néerlandais, sifflant la gardienne Olivia Clark, ainsi que l’arbitre. Elle n’a patienté que 24 minutes avant de sortir son premier carton pour pénaliser Lily Woodham d’avoir retardé le jeu lors d’une touche. Applaudissements d'une part, huées de l'autre.

Le chef d’oeuvre de Vivianne Miedema

Les Lionnes ont cruellement manqué de mordant dans les 30 derniers mètres et les encouragements de leurs fans ont progressivement diminué jusqu’à la 35e et la puissante demi-volée de Jill Roord qui s’est écrasée sur le montant gallois. Cette occasion a redonné des couleurs aux Oranje et de la voix aux fans néerlandais, mais une grosse poussée des supporters gallois lors d’un corner a donné des sueurs froides à Daphne van Domselaar. On jouait la 43e et Woodham a trop enlevé sa frappe. L’équipe de Rhian Wilkinson avait laissé passer sa chance.

Très peu en vue jusqu’ici, l’attaquante star Vivianne Miedema s’est réveillée dans les arrêts de jeu de la première période. Et de quelle manière! Feinte de frappe pour se mettre sur son pied droit et enrouler le ballon dans la lucarne. Un superbe but pour célébrer sa 100e réussite en 126 sélections avec les Pays-Bas. Et mettre son équipe sur la voie du succès.

Seconde période largement dominée

Dans un groupe qui comporte également l’Angleterre et la France, le perdant de ce duel pouvait pratiquement mettre une croix sur ses espoirs de qualification. Henk van Beek, président du mythique Oranje Bus et les fans néerlandais, qui espèrent rester en Suisse l’ont bien compris: ils ont poussé leur équipe dès la reprise. Avec succès: lancée en profondeur dans le dos de la défense, Daniëlle van de Donk a pu offrir un caviar à Victoria Pelova, leur milieu de terrain d'origine bulgare. La coéquipière de Lia Wälti à Arsenal ne s’est pas fait prier pour doubler la mise (48e). Tout comme Esmee Brugts, coéquipière de Sydney Schertenleib au Barça, à la reprise d’un centre de Pelova (57e).

La messe était dite, les supporters hollandais pouvaient sortir les trompettes, laisser exploser leur joie et lancer des olas, dans une seconde période survolée par les protégées de Jonker. Roord a de nouveau frappé les montants (52e), Jackie Groenen a touché la transversale (57e) et les Néerlandaises se sont créé de multiples occasions. De quoi se mettre en confiance avant le choc contre l’Angleterre, mercredi à Bâle (18h). Mais, que ce soit dans les tribunes ou sur la pelouse, les Oranje ont annoncé la couleur.