Devant sa télé, un Romand sur deux a suivi les demi-finales

L'Espagne a presque amassé 50% de part de marché sur les antennes de la RTS. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La question était légitime: l'élimination de l'équipe de Suisse en quarts de finale allait-elle faire retomber l'engouement autour de l'Euro 2025 en terres romandes? La réponse nous a été donnée partiellement par la RTS en cette fin de semaine. Oui, le public est toujours intéressé par la compétition, même si Lia Wälti et ses coéquipières ont été sorties par l'Espagne (2-0).

La chaîne nous a transmis les chiffres pour les deux demi-finales. À nouveau, le public était au rendez-vous. Les deux demi-finales ont réuni 215'000 personnes sur RTS 2 «selon les premières données d'audience». Cela représente 45,3% de part de marché pour celle entre l'Angleterre et l'Italie mardi à Genève, qui a vu les Lionesses égaliser au bout du temps additionnel avant de s'imposer en prolongations, sur un but de Chloe Kelly. D'ailleurs, ce but à la 95e de Michelle Agyemang a été le pic d'audience pour cette rencontre.

Si le match entre l'Espagne et l'Allemagne a réuni le même nombre de personnes, la part de marché était un poil inférieur (44,4%). Le pic d'audience a eu lieu à 21h46, alors que les actions de la Roja commençaient à s'accumuler sur le but allemand. Sans doute que de nombreuses personnes avaient été au lit au moment où Aitana Bonmati, d'un éclair de génie en prolongations, a envoyé l'Espagne en finale. Ainsi, presque la moitié des Romands présents devant leur télévision ont décidé de regarder les demi-finales de cet Euro 2025. À cela s'ajoutent à chaque fois plus de 30'000 personnes sur les plateformes de streaming.

«Il s’agit des rencontres les plus vues après celles jouées par la Suisse», nous explique-t-on du côté de la RTS. Pour rappel, les matches de la Nati face à la Norvège, l'Islande, la Finlande et l'Espagne avaient respectivement réuni en moyenne 222'000, 282'000, 296'000 et 295'000 spectateurs. «Ce sont des données qui parlent et indiquent deux choses: le foot féminin suscite un intérêt considérable et le public romand choisit massivement la RTS pour suivre ces retransmissions sportives en direct», rajoute la chaîne publique. La finale, ce dimanche entre l'Espagne et l'Angleterre, va-t-elle battre des nouveaux records?