L'éclair de génie d'Aitana Bonmati a surgi avant la pluie

Aitana Bonmati et l'Espagne vont disputer la finale de l'Euro ce dimanche. Photo: AFP

Matthias Davet Journaliste Blick

«C'était un jour pour écrire l'histoire», s'est exclamée l'héroïne du jour Aitana Bonmati. La victoire de l'Espagne ce mercredi à Zurich était en effet doublement historique. Déjà, car c'est la toute première fois que la Roja venait à bout de sa bête noire, l'Allemagne. Lors des sept confrontations précédentes, la «DFB-Frauen» n'était jamais sortie perdante. Ensuite parce que, pour la première fois de son histoire, la sélection ibérique atteint la finale d'un Euro. «C'est avec cette envie que nous sommes entrées dans la rencontre», souligne la seule buteuse de la rencontre.

Un match que la Roja a dominé au niveau de la possession, mais pas forcément au niveau des occasions. Elle a pu compter sur une Cata Coll impériale dans les cages, qui a sauvé les meubles à la fin du temps réglementaire, réalisant une double parade de grande classe pour envoyer tout le monde en prolongations. Et dire que la gardienne de Barcelone n'avait pas disputé les trois premiers matches du tournoi pour cause de maladie…

Après la méningite, le but pour la finale

Des problèmes de santé qui se sont aussi proclamés chez Aitana Bonmati. La double Ballon d'Or a été hospitalisée quelques jours avant de se rendre en Suisse à cause d'une méningite. Là voilà pourtant meilleure joueuse en demi-finales de l'Euro, trois semaines plus tard. «Ça n'a pas été facile, surtout qu'elle a une personnalité qui veut qu'elle soit toujours au meilleur niveau, souligne sa sélectionneure Montse Tomé. Elle a réussi à surmonter ses problèmes de santé et elle a grandement aidé l'équipe, comme toutes les joueuses.»

La joueuse du FC Barcelone un poil plus quand même. C'est en effet elle qui a inscrit, en prolongations, le but qui a envoyé l'Espagne en finale de l'Euro (113e). La Catalane a d'abord laissé la balle passer entre ses jambes d'un magnifique geste, avant de tromper Ann-Katrin Berger au premier poteau. Une réussite qui était pour la pomme de la gardienne allemande, qui a assumé son erreur dans la foulée.

Un coup préparé

De son côté, Aitana Bonmati a réalisé un éclair de génie… qui était préparé. «Nous avons analysé avec l'entraîneur des gardiens et on savait qu'elle laissait parfois libre le premier poteau, révèle la milieu de terrain. Je n'ai pas réfléchi à deux fois et j'ai tiré de toutes mes forces. Parce que je ne voulais pas aller aux penalties (rires).» Une frappe qui a fait mouche et a instauré l'euphorie dans le camp ibérique. «J'ai commencé à courir comme une folle, je ne savais pas où aller, sourit l'héroïne du soir. J'ai vu tout le banc debout et je suis allée vers elles – car quelle meilleure idée que de célébrer avec le groupe? C'est un goal pour nous toutes et tous. Nous travaillons pour ce genre de moments.»

Sur le banc, Montse Tomé avoue avoir été prise d'une grande euphorie: «Mais rapidement, j'ai parlé aux filles car il fallait nous ajuster au niveau défensif pour bien terminer les dernières minutes des prolongations.» Chose que ses protégées ont su faire, alors que la pluie a commencé à s'abattre sur le Letzigrund. Un crachin qui a douché les espoirs allemands et qui a ponctué une nouvelle soirée dantesque dans cet Euro 2025. Avant la finale pleine de promesses dimanche, entre Espagnoles et Anglaises.