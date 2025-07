Chloe Kelly, à nouveau sauveuse de l'Angleterre

Chloe Kelly a envoyé l'Angleterre en finale de l'Euro 2025. Photo: The FA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le but maintenant n'est plus de savoir «si», mais plutôt «quand?». Faudra-t-il attendre que Chloe Kelly prenne sa retraite pour que le peuple anglais décide de lui faire une statue devant Wembley? Car à chacune de ses sorties ou presque, l'attaquante londonienne décide de se transformer en héroïne.

Tout remonte évidemment à l'Euro en terres britanniques, voilà trois ans. C'est elle, la jeune joueuse de 24 ans à l'époque qui a offert le titre à l'Angleterre en 2022, en inscrivant le but de la victoire face à l'Allemagne en finale en prolongations.

Cet été, elle montre qu'elle n'a rien perdu de sa superbe et peut toujours être une remplaçante de luxe. En quarts de finale face à la Suède, la Londonienne entre en jeu alors que le score était de 0-2 à la 77e minute, Chloe Kelly a réalisé une passe décisive et a été à l'origine d'un autre but pour que, quatre minutes plus tard, les Anglaises avaient égalisé. Lors de la séance de tirs au but, elle n'a également pas tremblé au moment de convertir sa tentative.

«Elle s'épanouit dans ce genre de moments»

Penalty, il en a de nouveau été question ce mardi soir à Genève, pour la demi-finale face à l'Italie. C'est en effet Chloe Kelly qui a été chargée de tirer celui de l'éventuelle qualification, à la 119e minute. Contrairement à la séance des quarts de finale, l'Anglaise l'a raté. Mais elle a été la plus prompte au rebond et a pu glisser la balle au fond des filets, et envoyer l'Angleterre en finale de l'Euro. «Ça montre que la réactivité est autant importante que l'action, souligne l'héroïne du jour. Et qu'il ne faut pas s'attarder sur le moment qui vient de passer.»

Une action qui a donné des sueurs froides à son entraîneure et sans doute à tous les fans anglais. «Déjà, quand le penalty a été accordé, j'ai voulu attendre que la VAR le confirme, souligne Sarina Wiegman. Puis, quand Chloe prend la balle, je ne pense qu'au fait qu'elle va marquer. Certes, elle ne l'a pas fait, mais on a eu le rebond et ça montre à quel point il faut être rapide.» Chloe Kelly l'a été davantage que n'importe quelle autre joueuse à ce moment-là, même si elle est partie avec quelques mètres d'avance sur d'autres.

«J'adore Chloe, elle a tellement confiance en elle, souligne sa coéquipière Esme Morgan. Et elle adore quand il y a plein de pression. C'est comme si elle s'épanouissait dans ces moments où tous les yeux sont braqués sur elle.» Idéal d'avoir ce genre de joueuses dans son équipe au moment d'aborder une finale de l'Euro durant laquelle, évidemment, tous les yeux seront braqués sur Chloe Kelly.