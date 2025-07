L'Anglaise Jess Carter est victime de propos racistes. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

«Ce genre de gens ne méritent pas d'être appelés des fans.» Le fléau du racisme en ligne a été au centre de la conférence de presse d’avant-match entre l’Angleterre et l’Italie, qui s’affrontent dans le cadre de la première demi-finale de l’Euro 2025, mardi au Stade de Genève (21h). Dimanche, la défenseure britannique Jess Carter avait dénoncé les attaques racistes dont elle a été victime sur les réseaux sociaux depuis le début de la compétition. Son message, posté sur Instagram, a été partagé par de nombreuses footballeuses professionnelles, dont les Suissesses Lia Wälti, Alisha Lehmann, Coumba Sow, Meriam Terchoun et tant d'autres. «Tout ce que nous pouvons faire, c'est montrer notre soutien à Jess, être solidaires et nous unir pour lutter contre cette haine», a ajouté Georgia Stanway lundi devant les médias.

«Personne ne devrait avoir à subir de tels abus, que ce soit dans le football ou dans n'importe quel domaine de la vie, avaient déclaré les Anglaises dimanche. Il n'est pas normal que, pendant que nous représentons fièrement notre pays, certaines d'entre nous soient traitées différemment simplement en raison de la couleur de leur peau.» Pour protester contre les discriminations, les championnes d’Europe en titre ne mettront pas, comme à l’accoutumée, un genou à terre avant le coup d'envoi de la demie.

«Éradiquer le racisme»

Les Lionesses vont rester debout. Debout contre le racisme. «Nous avons décidé de changer car nous avions l'impression que le genou était un peu répétitif et qu’il ne faisait plus passer le message que nous voulions. Nous espérons que cela suscitera plus de prises de conscience, que le sujet sera abordé et que cela provoquera des changements. Nous devons éradiquer le racisme du football et de la société», a expliqué Stanway. Et ne pas le banaliser.

«La chose la plus importante est que Jess ait le pouvoir de dénoncer ces abus, a poursuivi la milieu de terrain du Bayern. Mais elle n’est pas seule, elle a le pouvoir des Lionesses, que ce soit des joueuses, des membres du staff ou de l'ensemble de la Fédération. On peut avoir l’impression que c'est une personne seule qui mène cette bataille, mais il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont derrière elle et la soutiennent. C'est la beauté du football. Si on veut changer les choses, il faut le faire collectivement.»

Les auteurs de ces attaques racistes sont les premiers visés, mais ils ne sont pas les seuls. C’est un contexte plus général qui doit être remis en question. «Je pense que c'est la responsabilité de toutes et tous de faire du football un espace sûr pour tout le monde. Cela commence par le fait que chacun assume ses responsabilités. Ceux qui gèrent ces plateformes devraient aussi faire quelque chose», a ajouté l’entraîneure Sarina Wiegman. Ces deux dernières années, Elon Musk et Mark Zuckerberg ont diminué les moyens alloués à la modération des propos sur Twitter, Instagram et Facebook notamment. Et cela se ressent.

Le revers de la médaille

L’Angleterre est le pays d’Europe où le football féminin est le plus développé et a le plus de visibilité, que cela concerne son championnat ou sa sélection nationale. Mais cette médiatisation comporte son revers de médaille. Comme le relève Georgia Stanway, elle a certes attiré beaucoup plus de fans, mais cela a aussi entraîné plus de violence et de discrimination. «Les supporters peuvent apporter tellement, mais il y a un moment où certaines personnes dépassent les limites. Ce que nous avons créé à la suite du dernier Euro amène beaucoup, beaucoup de positivité. Cela l'emporte sur le négatif, mais il y a des moments comme ceux-ci que nous ne pouvons pas tolérer.» D'où l'important de le dénoncer. À noter que la Fédération anglaise (FA) a saisi la police britannique afin que les auteurs de ces attaques racistes soient retrouvés et jugés.