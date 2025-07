Lia Wälti et la Nati ont envoyé un colis aux autres équipes

Lia Wälti et ses coéquipières ont envoyé un colis aux autres équipes de cet Euro 2025. Photo: Sven Thomann

Blick Sport

En plus de battre des records dans cet Euro, la Suisse prouve aussi qu'elle fait un excellent hôte. Non pas pour les lieux de résidence des différentes nations, ni pour la qualité de ses infrastructures ou de ses transports en commun. Mais plutôt pour le cadeau envoyé aux 15 autres nations qualifiées pour ce tournoi.

Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Lia Wälti, on peut voir la capitaine préparer en compagnie de Géraldine Reuteler des colis pour chacune des nations. Dedans, un mot: «Hey [insérez le nom de la capitaine] et toute l'équipe. Voici un petit cadeau de la part de notre équipe pour vous. On vous a mis nos collations préférées – que peut-être vous partagerez ensemble. On vous souhaite le meilleur en Suisse et beaucoup de succès. Lia et son équipe.»

Sur la vidéo, on peut également voir qu'un Polaroid de l'équipe de Suisse a été envoyé aux autres nations, qui sont toutes heureuses de recevoir le colis. On peut trouver dedans des chips Zweifel au paprika, de la pâte à tartiner Ovomaltine ou, évidemment, des tablettes de chocolat. Et ce pour le plus grand plaisir de l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et tous les autres. «Leur réaction nous rappelle pourquoi on fait cela», souligne Lia Wälti.

À noter que trois des quarts équipes qui apparaissent dans la vidéo de la capitaine ont atteint les demi-finales du tournoi. Et si, se filmer en train d'ouvrir le colis était la recette pour faire partie des quatre meilleures nations d'Europe?