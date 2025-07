Le geste adorable de Smilla Vallotto

Smilla Vallotto, généreuse sur le terrain comme en dehors. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Smilla Vallotto a du caractère, c'est une certitude, mais aussi un coeur gros comme ça! La Genevoise de 21 ans se bat comme une lionne sur le terrain et, jeudi, elle a encore donné de sa personne face à la Finlande (1-1). A gauche, à droite, devant, derrière: celle qui possède trois passeports (italien, norvégien, suisse) est infatigable.

La milieu de terrain, qui a grandi avec trois frères aînés au milieu des fjords à Stavanger, est non seulement généreuse sur le terrain, mais elle l'est aussi en dehors. La preuve avec cette scène adorable et touchante à la fin du match lorsque la numéro 14 de la Nati s'est approchée des tribunes, ses crampons à la main. Elle avait en effet ciblé une toute jeune fille et les lui a offert, lui procurant des émotions pour la vie.

Un cadeau pour la vie! Photo: TOTO MARTI

L'émotion de cette fillette se se lit sur son visage et, si elle ne pourra pas tout de suite marcher dans les pas de sa joueuse préférée, elle n'a qu'à attendre quelques années que la pointure soit la bonne! A moins que la paire de crampons soit accrochée au dessus de son lit et serve de motivation au réveil pour se dire que tout est possible dans la vie, ce que prouve cette épatante équipe de Suisse tous les trois jours dans cet Euro.

Kjersti Vallotto est fière de sa fille. Photo: TOTO MARTI

Pia Sundhage a d'ailleurs souligné en conférence de presse quelques minutes plus tard son bonheur de voir ses joueuses aussi bien connectées avec le public: «Je suis fière de me dire que dorénavant, dans les jardins, de petites filles et de petits garçons rêvent de devenir Lia Wälti ou Iman Beney.» Et Smilla Vallotto.