Smilla Vallotto met toute son énergie au service de la Nati. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je n'arrête pas de dire à mes amis norvégiens et suédois qu'il peut faire chaud en Suisse! Ils ne me croient pas, ils pensent qu'il n'y a que du ski et des montagnes ici!», se marre Smilla Vallotto, laquelle souffre comme tout le monde des températures caniculaires s'abattant sur la Suisse à l'approche de l'Euro. Elle, débordante d'énergie en toutes circonstances, cale-t-elle tout de même un peu lorsqu'il fait aussi chaud?

«Ce sera un paramètre à prendre en compte mercredi, c'est sûr. Je suis partie de Stockholm il y a quelques jours, il faisait 18 degrés. Quand je suis sortie de l'aéroport en Suisse, j'ai eu un choc. J'ai cru que j'allais mourir dans les premiers entraînements», exagère dans un nouveau sourire la Genevoise de 21 ans, laquelle n'a pas participé à tous les stages de préparation de la Nati, vu qu'elle était encore engagée en compétition officielle avec son club d'Hammarby.

«Ma maman est pour nous!»

Mais là voilà bel et bien là, désormais indispensable à cette équipe de Suisse. Le forfait probable de Lia Wälti n'a aucune influence sur elle, vu qu'elle est une joueuse essentielle du onze de Pia Sundhage, un rouage important à mi-terrain. Et, ironie du tirage au sort, c'est face à la Norvège, le pays de sa maman Kjersti, que la Suisse va lancer son Euro mercredi au Parc Saint-Jacques de Bâle (21h).

«Mais ma maman est pour nous! Elle préfère la Suisse à la Norvège maintenant. Et tous mes amis sont pour la Suisse!», assure la dynamique milieu de terrain, qui ne fera pas de sentiment face à un pays dont elle possède également le passeport, dont elle parle couramment la langue, et où elle a vécu une grande partie de sa vie.

Et hop, un but contre la République Tchèque! Photo: TOTO MARTI

«C'est toujours un match spécial, mais c'est surtout un match que je veux gagner. Nous avons envie de montrer aux Norvégiennes que nous sommes meilleures qu'elles. On a perdu deux fois contre elles cette année en Ligue des Nations, mais on aurait pu faire mieux, que ce soit à Stavanger ou à Sion. On a eu des occasions de marquer, mais on ne l'a pas assez fait. J'espère que mercredi on va mettre la balle au fond!», enchaîne celle qui définit la sélection norvégienne comme «forte physiquement». «Elles ont de grandes qualités individuelles, mais peinent parfois à jouer ensemble. Elles jouent direct, mais on a un plan pour mercredi», assure celle qui définit ce match comme «le plus grand» de sa carrière.

Son premier grand tournoi, à 21 ans

«Bien sûr. C'est mon premier grand tournoi, à mon jeune âge. C'est le plus excitant de tous les matches de ma carrière pour l'instant», explique celle qui n'a pas pu disputer la dernière Coupe du monde, son club de Stabaek refusant de la libérer pour les stages d'avant-tournoi, comme Hammarby cette année. La différence: elle n'avait à l'époque pas encore le même statut qu'aujourd'hui et Inka Grings, qui ne la connaissait encore pas bien, ne l'avait pas emmenée en Nouvelle-Zélande et en Australie, ce qui aurait sans doute été le cas si elle avait pu venir à ces rassemblements de préparation. L'épisode est désormais derrière et, cette fois, elle est complètement libre mentalement.

Photo: TOTO MARTI

Elle a d'ailleurs eu la bonne idée de régler son avenir en club avant le début du tournoi, puisqu'elle s'est officiellement engagée pour trois avec le Vfl Wolfsburg. «C'était important pour moi de tout signer avant, comme ça je peux débuter l'Euro relax, sans le stress de devoir trouver un nouveau club.»

Pourquoi a-t-elle choisi Wolfsburg? «C'est une équipe qui joue la Champions League, qui joue bien, qui garde le ballon. C'était ce que je voulais et puis je vais devoir travailler physiquement, prendre un peu de muscle, devenir une meilleure joueuse.» Elle marque un temps. «Et puis je vais apprendre l'allemand, ce qui sera important pour l'équipe de Suisse, vu que toutes mes coéquipières me demandent toujours quand je vais m'y mettre», rigole-t-elle, sous le regard amusé de Julia Stierli, avec laquelle elle venait d'échanger en anglais juste avant. Smilla Vallotto possède en effet trois passeports et maîtrise cinq langues, mais l'allemand, et encore moins le schwyzerdütsch, n'en font partie pour l'instant. «Ça va changer», promet-elle.

«Je viens de passer les deux meilleures années de ma vie»

Si Wolfsburg représente un indéniable pas en avant dans sa carrière, quitter Hammarby lui fait un peu mal au coeur, contrairement à Stabaek voilà deux ans. «Je viens de passer les deux meilleures années de ma vie à Stockholm, que ce soit en tant que joueuse ou dans la vie. Mais ça va me faire du bien de me challenger et de déménager aussi», estime-t-elle.

Photo: TOTO MARTI

Mais avant de penser à l'Allemagne, la concentration est totale sur l'équipe de Suisse. Cette grande passionnée de jeux de tirs a-t-elle pris sa playstation au Seepark de Thoune? «Oui, bien sûr, mais je dois dire que pour l'instant je ne l'ai quasiment pas utilisée. On est ensemble le soir, on joue au ping-pong, on fait des activités de groupe... Plusieurs filles jouent au Brändi-Dog, d'autres vont voir les physios... On a du temps ensemble et c'est très bien comme ça.» Et elles espèrent, surtout, rester ensemble jusqu'au 27 juillet.