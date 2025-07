Un nouveau scénario fou envoie l'Angleterre en finale

L'Angleterre va disputer une nouvelle finale de l'Euro. Photo: IMAGO/NurPhoto

Matthias Davet Journaliste Blick

En quarts de finale, Italie et Angleterre ont joué à un petit jeu: savoir laquelle allait se qualifier au terme du scénario le plus fou. Alors que les Transalpines avaient marqué des points mardi passé au Stade de Genève, en inscrivant le but de la victoire à la 92e minute, les Lionesses leur ont répondu deux jours plus tard à Zurich. Menées 2-0 à la mi-temps, elles sont revenues au score en une poignée de secondes et ont fini par s'imposer au terme d'une séance de penaltys suffocante. De belles promesses pour la demi-finale qui avait à nouveau lieu au bout du Léman (spoiler alert: elles ont été tenues).

Une enceinte de la Praille qui, surprise, était aux trois quarts acquise à la cause anglaise. Et ce alors que les tifosi avaient été incroyables au tour précédent face à la Norvège. Inférieurs en nombre, certes, mais pas en bruit, comme l'ont prouvé les secondes avant le match où le «Fratelli d'Italia» a retenti dans le ciel genevois. En face, les Anglais ne se sont pas si mal défendus en demandant à Dieu de sauver leur roi Charles III.

«Bonne soirée» aux Anglaises?

Et sur le terrain? Les protégées de Sarina Wiegman sont parties d'un bien meilleur pied que face à la Suède, où leur entame de match avait été catastrophique. La première action était d'ailleurs anglaise puisque, à la suite d'un magnifique travail sur son flanc gauche, Lauren Hemp a réalisé un joli centre. Malgré le même prénom, Lauren James n'a pas eu la même inspiration au moment de conclure et sa reprise de l'extérieur du pied était trop cadré pour tromper Laura Giuliani (14e). Les Lionesses ont poursuivi sur cette lancée et se sont procurées une deuxième belle occasion, par l'intermédiaire d'Alessia Russo. En déséquilibre au point de penalty, l'attaquante a vu son tir passer quelques centièmes à côté des buts adverses (20e).

Sur sa première incursion de la rencontre, l'Italie a montré à l'Angleterre comment trouver le fond des filets. Le centre des «Azzurre» a transpercé toute la défense et a atterri dans les pieds de Barbara Bonansea. La joueuse de la Juventus a lancé une frappe puissante, hors de portée d'Hannah Hampton (33e). Avec ce but, serait-elle celle qui souhaiterait une bonne nuit aux championnes d'Europe en titre?

Rapidement, l'Angleterre a réagi et moins de cinq minutes plus tard, Lauren James était en bonne position. Au lieu de croiser en force, la sœur de Reece (le capitaine de Chelsea) a préféré ouvrir son pied. Trop travaillé, son tir a été repoussé par Laura Giuliani (38e). À la pause et comme en quarts de finale, l'Angleterre était menée. Dans les tribunes, les supporters italiens chantaient et sautaient.

Catenaccio côté italien

La deuxième période a été à l'image de la première, avec une Angleterre plus entreprenante mais qui n'est pas parvenue à trouver la faille. Si l'égalisation semblait se rapprocher, les Italiennes ont parfaitement bloqué le verrou. Chaque centre anglais était repoussé par la portière ou une défenseure italienne.

Les protégées d'Andrea Soncin jouaient parfaitement le coup, prenant énormément de temps sur chaque remise en jeu et profitant du peu d'occasions qu'elles avaient en contre. Ainsi, la frappe en puissance dans un angle fermé de Sofia Cantore aurait pu être le but de la délivrance (53e). L'égalisation aurait, elle, pu tomber à la 75e minute, mais le contrôle de la poitrine de Lauren Hemp dans la surface a été repoussé par la défense italienne. Ou à la 81e si Lucia di Guglielmo n'avait pas décidé de sauver le ballon sur sa ligne à la suite d'un corner. En face, le coup de coin glané était célébré comme un but par les supporters tifosi. Et dire que quelques secondes plus tard, ils auraient pu exploser mais le rebond qui est retombé dans les pieds d'Emma Severini a été entièrement galvaudé (86e).

Chloe Kelly en sauveuse

Les Italiennes allaient clairement regretter cette occasion en or puisque, après cinq minutes de temps additionnel, leur portière a relâché un centre adverse. Au bon endroit au bon moment, Michelle Agyemang pu faire exploser les supporters anglais avec cette égalisation tant espérée. À nouveau, les Anglaises ont fait preuve d'une incroyable résilience et allaient disputer des prolongations, voire plus.

Dans celles-ci, les Lionesses ont été tout proches de se qualifier à la 116e minute mais le lob de la buteure Michelle Agyemang est venue s'écraser sur la barre transversale. Dans la foulée, les Anglaises ont toutefois obtenu un penalty après qu'Emma Severini a retenu Beth Mead dans la surface. Une action qui risque de faire discuter ces prochaines heures. Après avoir manqué la transformation, Chloe Kelly est parvenue à reprendre le rebond et à envoyer son équipe en finale. Ainsi, l'Angleterre va pouvoir défendre son titre dimanche à Bâle, là où elle attend l'Espagne ou l'Allemagne.