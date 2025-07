Désirée Grundbacher a, elle, réussi son entrée en lice

Désirée Grundbacher était aux premières loges pour assister au très beau but d'Arianna Caruso. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Contrairement à l'équipe de Suisse ce mercredi face à la Norvège, Désirée Grundbacher, seule arbitre helvétique pour cet Euro 2025, a réussi son entrée dans la compétition. La Bernoise de 41 ans était ce jeudi au sifflet de la rencontre entre la Belgique et l'Italie, deux nations placées aux côtés du Portugal et de l'Espagne dans le groupe B.

Sur le terrain, tout s’est très bien passé pour celle qui officie en Challenge League depuis 2022 et en Super League depuis 2024, après un parcours sinueux jusqu’à l’élite européenne. Mais qu’importe, finalement: si elle n’a jamais pu participer à un grand tournoi en tant que joueuse – elle compte sept sélections avec la Nati –, Désirée Grundbacher fait désormais partie de la cour des grandes dans un autre rôle.

L'Italie l'emporte d'un but magnifique

Et cette première lors d’un Euro s’est donc très bien passée pour la Bernoise. Sûre d’elle et de sa ligne, elle a su tenir sa rencontre avec ses assistantes Susanne Küng et Linda Schmid. Si une Bulgare occupait le poste de quatrième arbitre, c’est un autre Suisse, Fedayi San, qui s’occupait de la VAR. Mais il n’aura pas eu à intervenir.

C’est donc l’Italie qui a pris le meilleur sur la Belgique dans un match qui ne restera pas dans les annales, mais qui aura au moins eu le mérite d’offrir un but de grande qualité. Démarquée à l’entrée de la surface de réparation des Red Flames et bien servie par Lucia Di Guglielmo, Arianna Caruso a pu crocheter son vis-à-vis avant d’envoyer le ballon dans la lucarne (44e).

Un but mérité au décompte final, tombé juste avant la pause, qui a fait mal aux Belges – et à leurs supporters présents, dont Sharon et Abdallah –, mais qui ne les a pas découragées pour autant. Elles ont tout de même dû s’avouer vaincues face à l’arrière-garde italienne, intraitable à Tourbillon, devant 7544 spectatrices et spectateurs, en majorité acquis à la cause des Transalpines. Ces dernières rejoueront lundi à Genève face au Portugal (21 h), tandis que la Belgique affrontera l’Espagne trois heures plus tôt, à Thoune.