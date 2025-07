Le match Suisse - Norvège a pulvérisé le record d'audience

La RTS a dévoilé ses chiffres d'audience pour le match de l'Euro 2025 entre la Suisse et la Norvège. Jamais une rencontre de football féminin n'avait attiré autant de monde sur la chaîne publique.

La Suisse a ramené du monde sur les antennes de la RTS. Photo: TOTO MARTI

Matthias Davet Journaliste Blick

Le chiffre de 34'063 spectratices et spectateurs était déjà historique. Le Parc Saint-Jacques de Bâle a quasi fait le plein pour la rencontre de l'Euro 2025 entre la Suisse et la Norvège (1-2). Le précédent record (17'306) pour une rencontre de football féminin dans le pays a de loin été battu. Noemi Ivelj, joueuse de la Nati, s'est dit très émue et avoir les larmes aux yeux au moment des hymnes.

Ce que la future milieu de Francfort ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, des dizaines de milliers de personnes étaient également devant leurs télévisions pour encourager la sélection de Pia Sundhage. À notre demande, la RTS a dévoilé ses chiffres pour cette rencontre. «Selon les premières estimations disponibles, le match a été suivi dans son ensemble par une audience moyenne de 176'000 personnes et une part de marché de 50,3%», nous communique-t-on du côté de la chaîne publique.

Alors que la Suisse poussait pour revenir au score en fin de match et faisait tout pour égaliser, encore plus de monde s'est assis devant RTS2. Le pic au niveau de la part de marché a atteint 64,9% alors que Play RTS et RTS Sport comptent 35'700 ouvertures vers le match depuis le site ou l'application.

Loin devant la finale de l'Euro 2022

«Il s’agit de la meilleure audience historique réalisée par un match de football féminin sur les antennes de la RTS», explique la chaîne. Et de loin. Le précédent record datait de l'Euro 2022, lors de la finale entre l'Angleterre et l'Italie. Pour le sacre des Britanniques, une moyenne de 88'000 personnes étaient postées devant la télévision (31,5% de part de marché).

Si ces chiffres concernant le premier match de la Suisse sont évidemment réjouissants, la Nati féminine reste pour le moment bien loin de son homologue masculin. Le huitième de finale de l'Euro 2024 entre Suisses et Italiens a compté en moyenne 472'000 personnes (part de marché de 75,1%).

Par contre, si l'on reste dans la comparaison avec l'édition en Allemagne l'année dernière, cette rencontre de mercredi soir fait bonne figure. Ainsi, avec ses 176'000 spectateurs de moyenne, Suisse - Norvège se serait placé à la 8e place des rencontres de phase de poules de l'Euro 2024, devant des affiches comme Allemagne - Écosse, Portugal - Tchéquie ou Danemark - Angleterre. Et si Lia Wälti et Cie continuent d'avancer dans leur compétition, les audiences vont sans doute à nouveau croître.