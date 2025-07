Gagnants d’un concours organisé par un sponsor de l’Euro, Sharon et Abdallah ont quitté Bruxelles à la dernière minute pour soutenir les Red Flames à Sion. Entre émotion, drapeau belge et pronostics, le couple vit une parenthèse enchantée au pied des Alpes.

Sharon et Abdallah espèrent porter chance aux Red Flames

De la chance, Abdallah et Sharon espèrent en apporter au Red Flames. Photo: DR

Bastien Feller Journaliste Blick

C’est ce qu’on appelle avoir de la chance. Il y a quelques semaines, Sharon et Abdallah ont participé, «sans trop y croire», à un concours proposé par Lidl, l’un des sponsors de l’Euro 2025. Et coup de chance pour ce couple belge d’adoption – lui vient du Ghana, elle des Pays-Bas, mais tous deux vivent à Bruxelles –, leur ticket a été le bon.

«C’était une très belle surprise de l’apprendre», se souvient-elle, à quelques minutes du début de la rencontre opposant les Red Flames à l’Italie, à Tourbillon. Les demandes de congé déposées et validées au dernier moment, les deux supporters n’avaient plus qu’à faire leurs valises et prendre le premier bus ou taxi en direction de l’aéroport de Bruxelles.

À fond derrière les Red Flames

«Et nous voici ici, dans cet endroit magnifique», sourit Abdallah, qui n’a eu qu’à se laisser porter par l’organisation du sponsor. Seul bémol: leur hôtel se trouve à plus d’une heure de car postal de Sion. «Avec cette vue, c’est malgré tout passé très vite», rigolent-ils, drapeau belge en main, impatients de voir leurs joueuses en découdre à Tourbillon.

«Nous suivons l’équipe depuis plusieurs années. Nous étions récemment au stade pour les matches de Ligue des nations», explique Sharon, qui ajoute qu'ils ne pourront assister qu'à cette rencontre durant l'Euro. Devant elle et son compagnon, les joueuses rentrent aux vestiaires au terme de l’échauffement. L’occasion de brandir une nouvelle fois le drapeau et de crier à la gloire des Red Flames avant le coup d’envoi.

Si tous deux s’accordent sur une victoire belge – «l’équipe est clairement sur une pente ascendante» –, les pronostics divergent: 3-1 pour lui, 2-1 pour elle. «Mais tant qu’on gagne, c’est le principal», rigole Abdallah, qui espère porter chance à l'équipe de Elisabet Gunnarsdottir et repartir avec le maillot de l’une de ses héroïnes. La mission s’annonce toutefois difficile, car Tourbillon est bien rempli pour cette rencontre entre la Belgique et l’Italie. Tout comme le cœur de ce couple quelque peu atypique, qui vit en Valais «un rêve».