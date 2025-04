L'arbitre Désirée Grundbacher réprimande le capitaine du GC Amir Abrashi. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Pascal Ruckstuhl

Désirée Grundbacher a disputé 13 matches internationaux avec l'équipe nationale féminine. Elle n'a toutefois pas pu participer à une phase finale d'une grande compétition, bien qu'elle ait fait partie des meilleures joueuses de la Nati. Avec la Suisse, l'actuelle arbitre a manqué la Coupe du monde 2007, qui comptait alors 16 équipes au lieu de 32 aujourd'hui.

En tant qu'officielle, cela n'a pas non plus fonctionné jusqu'à récemment et sa convocation pour l'Euro féminin, car Désirée Grundbacher a derrière elle un parcours qui n'est pas ordinaire. «C'était tout sauf facile et je suis très fière d'être arrivée jusqu'ici. C'était définitivement la bonne décision de miser là-dessus», explique-t-elle.

Huit ans dans les ligues inférieures

Elle a fait ses débuts dans l'arbitrage alors qu'elle était encore footballeuse. «À l'époque, le FC Schwerzenbach a fusionné avec GC. Notre club devait fournir une arbitre en raison des exigences régionales. Personne ne s'est manifesté, alors je me suis dit: 'Oh, allez, je suis de toute façon disponible pour beaucoup de choses.'»

Désirée Grundbacher a certes été l'une des premières femmes en Suisse à se voir proposer un contrat semi-professionnel par GC, mais elle a refusé parce qu'on voulait déjà la promouvoir au bout d'un an et lui faire miroiter la direction de matchs de 2e ligue. À 29 ans, elle était donc déjà arbitre FIFA, sifflait en 1re ligue et en Promotion League de 2013 à 2016.

Puis le bonheur familial s'interpose entre l'ascension et la promotion. Désirée Grundbacher devient mère en 2016, redéfinit ses priorités et réduit quelque peu ses activités. La famille passe au premier plan. Elle revient un an plus tard, mais reste cinq ans de plus en Promotion League malgré ses meilleures performances. Un coup de frein. «J'ai toujours été en tête lors des tests, dit-elle. J'ai dû me battre pour retrouver ma place après ma première grossesse.»

En pleine forme dès la deuxième grossesse

Ou alors les décideurs ont douté de la forme physique nécessaire après l'accouchement? Désirée Grundbacher admet elle-même qu'elle a eu un peu de mal à retrouver son mode de fonctionnement. Mais l'arbitre a gardé le cap, ce qui a porté ses fruits.

Après la grossesse de son deuxième enfant en 2021, Grundbacher était déjà en pleine forme 24 jours après l'accouchement, elle a même réussi le test masculin des arbitres, qui est truffé d'intervalles et de sprints. Finalement, elle est récompensée de sa ténacité en 2022 et peut tout de même, à 41 ans, arbitrer des matches de Challenge League et, depuis 2024, de Super League.

Avec l'Euro féminin de cet été, c'est la consécration pour cette arbitre. Elle est donc heureuse que son parcours professionnel et tous les entraînements difficiles aient fini par porter leurs fruits. «Il y a beaucoup de femmes qui renoncent à avoir des enfants parce qu'elles pensent qu'elles ne reviendront pas physiquement. Pour moi, cela a toujours été ma première priorité.»