La Nati a un problème de rythme à régler avant l'Euro

Comment concilier les réalités des joueuses évoluant en Suisse, dont la saison est bientôt terminée, de celles jouant en Europe et des «Américaines»? Un sacré casse-tête attend Pia Sundhage et son staff.

Dans quelle forme se trouvera Ramona Bachmann à l'Euro? Cette question est centrale, tant l'attaquante peut faire la différence à tout moment. Quand elle est en forme... Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il reste moins de 100 jours jusqu'au coup d'envoi de l'Euro, lequel se déroulera dans tout le pays du 2 au 27 juillet, et Pia Sundhage et le staff de l'équipe de Suisse ont déjà identifié un vrai problème: celui de la différence de rythme entre les joueuses.

Bâle ou Servette sera en vacances dans trois semaines

La formule de la Super League est en effet particulière, avec une saison régulière suivie de play-off. Les quarts de finale auront lieu du 12 au 19 avril, ce qui veut dire, fort logiquement, que seules quatre équipes poursuivront leur saison au-delà de cette date, très éloignée du début de l'Euro. Comment garder les joueuses en forme jusqu'à l'Euro? La question n'est pas anodine et plusieurs Suissesses de haut niveau pourraient être concernées, dont des titulaires potentielles. Un exemple? L'un des quarts de finale opposera Servette à Grasshopper, c'est à dire Sandrine Mauron à Noemi Ivelj, deux concurrentes à mi-terrain pour la Nati. L'une d'entre elles aura donc terminé sa saison en club au soir du 19 avril!

La majorité des joueuses de l'équipe nationale évolue cependant à l'étranger, mais cette problématique du championnat suisse n'est pas à négliger. Dans la sélection appelée à affronter la France ce vendredi à Saint-Gall et l'Islande mardi prochain à Reykjavik, elles sont en effet trois, tandis que six sont de piquet, dont Coumba Sow par exemple. Et Naomi Luyet, qui fera sans aucun doute partie des joueuses appelées à disputer l'Euro et joue à YB, est toujours blessée. Mais la question se posera pour elle aussi.

«Prêtes pour différents scénarios»

«C'est une particularité dont il faut tenir compte», a assuré Pia Sundhage, très attentive à ce sujet. «Est-ce que c'est un problème? C'est un défi en tout cas. Mais nous sommes prêtes pour différents scénarios. Nous allons travailler de manière précise et pointue avec nos préparateurs physiques afin que les filles soient en forme», enchaîne la Suédoise, qui a fait de ce thème l'une des priorités de l'année.

Entre Coumba Sow, qui joue à Bâle, et Ramona Bachmann (Houston), deux réalités bien différentes en termes de préparation physique. Photo: Getty Images

«Si nous voulons rivaliser avec les grandes nations et réussir notre Euro, nous aurons besoin de joueuses prêtes à jouer 90 minutes tous les trois jours», a appuyé la sélectionneure, laquelle répète ce message à chaque occasion depuis la fin de l'année dernière. A ce titre, il faudra jongler avec trois réalités et deux continents bien différents, puisque deux attaquantes importantes, Ramona Bachmann et Ana Maria Crnogorcevic évoluent aux Etats-Unis. Les deux joueuses offensives, toutes deux âgées de 34 ans, seront en pleine saison avec leur club de Houston et de Seattle et leur forme physique sera donc bien différente de celle de leurs coéquipières.

Les «Américaines» participeront-elle à toute la préparation?

Pas question de fatigue, elle devraient être en pleine possession de leurs moyens, sous réserve de blessures d'ici-là bien évidemment. Par contre, leur championnat dure jusqu'au 23 juin et reprend le 2 août, ce qui pourrait leur faire manquer une bonne partie de la préparation de la Nati, qui débutera le 9 juin. Pia Sundhage va-t-elle leur demander de participer tout de même? Ou seront-elles laissées à disposition de leur club le plus longtemps possible?

Trois stages avant l'Euro

«Nous avons un plan, mais nous avons besoin d'être flexibles... et elles aussi. Il faudra voir si elles jouent régulièrement et comment. Le calendrier est bien différent aux Etats-Unis, ce n'est pas nouveau, et c'est aussi une donnée à prendre en compte», répond la sélectionneure à la question de Blick. La Nati a prévu trois stages: l'un dès le 9 juin (Macolin), le deuxième dès le 16 (Nottwil) et le troisième dès le 23 (lieu à définir). Juste avant, elles auront terminé la Ligue des Nations avec les deux derniers matches contre la France et la Norvège.

Entre les joueuses de Super League suisse potentiellement en vacances en avril, celles qui lutteront pour les trophées européens jusqu'en mai et les «Américaines» qui seront au plus tard à disposition le 23 juin, le défi d'amener tout le monde au même état de forme le 2 juillet pour affronter la Norvège n'est ainsi pas forcément gagné d'avance...