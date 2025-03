Pia Sundhage et Smilla Vallotto défient la France vendredi à Saint-Gall. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Belle affiche pour l'équipe de Suisse, qui reçoit la France ce vendredi à Saint-Gall, juste avant de s'envoler pour l'Islande! Accueillir les Bleues est toujours un moment fort, d'autant que les Suissesses ont besoin de points dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, débutée par un nul contre l'Islande et une défaite en Norvège. «Ces deux matches sont très importants. Oui, l'Euro est dans moins de 100 jours désormais et on a forcément la tête déjà un peu tournée vers le mois de juillet. Mais on n'y est pas encore et le meilleur moyen d'être prêtes, c'est de bien performer avant», assure Pia Sundhage, la très expérimentée sélectionneure de l'équipe de Suisse.

Si la dernière confrontation face à la France s'est très bien déroulée, avec une belle victoire en amical à Genève (2-1), un soir où Naomi Luyet avait marqué un but exceptionnel, celle de ce vendredi promet également beaucoup. Ce soir-là, à la Praille, la défense à cinq des Suissesses avait fait merveille, déstabilisant l'équipe de France et apportant beaucoup de confiance à la Nati. Pia Sundhage a depuis adopté ce système et s'y est tenue, mais elle n'exclut pas l'une ou l'autre surprise contre la France ce vendredi.

Ouf, Iman Beney sera là!

«On verra! Je vais voir les joueuses en stage dès lundi et on fera le maximum pour aller gagner cette rencontre. Ce système nous convient bien, que ce soit en 5-3-2 ou en 5-4-1 comme en Angleterre. Mais il faut aussi bien observer les adversaires. Les Françaises sont très performantes offensivement sur les ailes, on devra prendre cet aspect en compte. Ce qui me plaît, c'est que nos joueuses sont très flexibles, elles peuvent s'adapter très rapidement et très bien», assure la Suédoise, qui devrait pouvoir compter sur Iman Beney, initialement annoncée blessée pour une longue durée.

Iman Beney devrait pouvoir jouer contre la France, comme en octobre à Genève (victoire 2-1). Photo: keystone-sda.ch

«La bonne nouvelle, c'est qu'Iman n'est pas si sérieusement touchée. Elle ne sera pas prête pour le premier jour de stage lundi, mais ce devrait être le cas lors du deuxième ou du troisième», espère Pia Sundhage, qui tient la jeune Valaisanne d'origine nord-vaudoise en très haute estime.

Les deux Américaines convoquées

La Suisse pourra compter sur ses deux attaquants évoluant aux Etats-Unis, à savoir Ramona Bachmann (Houston) et Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle). Mais Pia Sundhage l'avoue sans peine, elle a hésité à les laisser à disposition de leur club respectif, dans l'optique de les voir monter en puissance en vue de l'Euro. Ce ne sera finalement pas le cas.

«Ramona est en pleine convalescence, elle n'est pas prête à jouer à l'heure où je vous parle, et nous avons parlé avec son club et avec elle. Nous avons voulu trouver la meilleure solution. Et nous en sommes toutes arrivées à la même conclusion: c'était mieux de la faire venir. On va travailler ensemble pour la ramener au meilleur niveau possible. Ramona est très importante pour nous, c'est bien qu'elle soit avec nous.»

Le cas d'Ana Maria Crnogorcevic est différent. Alignée piston droit lors du dernier rassemblement, elle a livré deux prestations largement insuffisantes, mais reste évidemment une cadre de la Nati. Elle doit une revanche à ses partenaires et à elle-même après son mois de février difficile, tout en préparant l'Euro, elle aussi.

Sandrine Mauron victime de la concurrence

Parmi les absences notables, celle de Sandrine Mauron est à relever. La milieu de terrain du Servette FC avait été appelée lors du dernier rassemblement après coup, afin de pallier une blessure. Mais Pia Sundhage ne semble visiblement pas cocher son nom en premier sur la liste de ses milieux de terrain, un secteur où la concurrence est rude, notamment en raison de l'émergence des jeunes et très talentueuses Smilla Vallotto et Noemi Ivelj.

A noter que Svenja Fölmli fait son retour en équipe nationale après une longue absence. Laia Ballesté est elle convoquée pour la première fois.