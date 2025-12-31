Peter Knäbel revient sur une année forte en émotions

Emanuel Gisi et Sven Thomann

Il y a un an, personne ne lui accordait la moindre chance dans la campagne pour la présidence de l’Association suisse de football. Douze mois plus tard, Peter Knäbel (59 ans) est assis à l’hôtel Weissenstein, sur la montagne qui domine sa ville d’adoption, Soleure. Devant lui, une mer de brouillard spectaculaire. Dans un entretien accordé à Blick, il revient sur l’année la plus émotionnelle de sa vie, entre son coup de maître électoral et l’adieu bouleversant à son père.

Blick: Peter Knäbel, comment décririez-vous cette année?

Peter Knäbel: Exigeante et très riche. Elle a été marquée par de nombreux moments forts, que nous avons vécus et célébrés ensemble. La qualification souveraine et réussie pour la Coupe du monde, l’Euro féminin exceptionnel organisé dans notre pays, et, pour moi personnellement, toutes les rencontres que j’ai faites durant la campagne pour la présidence de l’ASF. Mais j’ai aussi dû traverser une épreuve personnelle lourde, en accompagnant mon père jusqu’à sa mort.

Combien de kilomètres avez-vous parcourus en 2025?

Probablement plusieurs milliers. Mais, durant la campagne, il n’a jamais été question de temps ou de kilomètres. L’essentiel, c’étaient les rencontres, la conviction et la reconnaissance. Cela ne se fait pas par visioconférence: il faut aller à la rencontre des gens, dans les buvettes et les maisons de club. Par ailleurs, en raison de l’état de santé de plus en plus préoccupant de mon père, j’ai saisi chaque occasion pour me rendre chez mes parents, dans la région de la Ruhr, en Allemagne. Ces 650 kilomètres-là — dans un sens — ont été les plus longs et les plus difficiles.

Une rencontre de la campagne électorale qui vous a particulièrement marqué?

Toutes les rencontres l’ont été à leur manière, car partout j’ai ressenti énormément de passion et d’engagement pour le football et les clubs. Mais deux me viennent spontanément à l’esprit. D’abord, une visite à l’AC Taverne, un petit club du Tessin, porté à bout de bras par un président très engagé qui fait tourner toute la structure. Avant le match, il ne se passe pas grand-chose: les gens sont assis ensemble dans un bistrot tessinois typique, ils parlent de leur quotidien, de ce qui les préoccupe. Et soudain, le grand monde du football surgit. D’abord l’ancien attaquant du FC Bâle Christian Gimenez apparaît, puis l’ex-avant-centre de l’équipe nationale Mario Gavranovic s’installe à une table. Et très vite, les discussions repartent sur les souvenirs d’autrefois. L’autre moment marquant, c’est la visite au Lancy FC, un grand club qui compte 1100 membres. Ils organisent leur grand événement pour les sponsors au Stade de Genève. La manifestation commence, et la première chose que tout le monde fait, c’est chanter avec ferveur l’hymne du Servette FC. Frissons garantis.

Vous avez chanté avec eux?

(rires) Heureusement, personne ne m’a demandé de me joindre au chœur.

Avez-vous reçu des retours négatifs durant la campagne, parce que vous êtes né en Allemagne et que vous souhaitiez présider l’Association suisse de football? On sait que, parfois, les Suisses peuvent être sensibles quand des Allemands leur expliquent comment les choses devraient fonctionner.

Étant donné que je connais très bien les deux cultures, je peux parfaitement comprendre cette perception. Mais, très honnêtement, cela ne m’est pas arrivé une seule fois. Je pense que les gens ont compris que c’était déjà un honneur pour moi, à l’époque, d’être directeur technique de l’ASF, que c’est un honneur d’avoir obtenu la nationalité suisse, et que j’ai toujours été prêt à m’investir pleinement. Lorsque je suis arrivé en Suisse en sachant que j’y construirais ma vie, j’avais déjà obtenu en Allemagne le diplôme A d’entraîneur. Et lorsque j’ai voulu entreprendre la formation suivante en Suisse, on m’a d’abord répondu: pas si vite.

Qu’avez-vous dû faire?

Le responsable du secteur à l’époque, Dani Ryser — qui est ensuite devenu un bon collègue — m’a expliqué très clairement: «Chez nous, vous devez recommencer au diplôme C». Sur le moment, je me suis demandé si c’était vraiment sérieux. J’ai au moins pu intégrer le cours destiné aux anciens professionnels. Et me voilà à Tenero, au Tessin, dans une chambre à dix lits avec des couchettes, à tout reprendre depuis le début. Pour moi, c’était évident: si je devais m’intégrer, je le ferais selon les règles en vigueur ici. J’espère que cette humilité transparaît encore aujourd’hui.

Qui est Peter Knäbel? Peter Knäbel, 58 ans, est né à Witten, en Allemagne. Il possède la double nationalité suisse et allemande. Ancien milieu offensif, il a disputé 108 matches de Bundesliga sous les couleurs de Bochum, St. Pauli et du TSV 1860 Munich. Après une montée en Bundesliga avec Nuremberg en 1998, il rejoint le FC Winterthour, alors en troisième division, où il occupe successivement les fonctions de joueur, entraîneur, manager et responsable de la formation.

À partir de 2006, il est directeur technique du FC Bâle pendant trois ans. De 2009 à 2014, il occupe le poste de directeur de l’Association suisse de football (ASF). Entre 2014 et 2024, avec quelques interruptions, il exerce comme manager au HSV et à Schalke 04. Il est président de l’ASF depuis le 1er août. Plus

Puisque vous évoquez l’humilité. Début décembre, vous étiez à Washington en tant que président de l’ASF, pour le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde, organisé dans une mise en scène très fastueuse. Quelle impression en avez-vous gardée?

C’est l’autre extrémité du spectre. C’est impressionnant de voir comment, lors d’un tel événement, le monde entier se rassemble. L’ampleur du dispositif, la passion pour le football qui unit toutes ces personnes. Et puis il y a eu cette cérémonie de remise de prix, avec l’attribution d’un prix de la paix à Donald Trump, ce qui, bien entendu, m’a fait réfléchir.

À quoi précisément?

Après un tel événement, il devient difficile d’affirmer que le sport et la politique sont deux sphères totalement distinctes et sans lien entre elles. À l’avenir, toute personne qui soutiendra le contraire se verra opposer ces images. Elles existent désormais, elles ont fait le tour du monde. À mes yeux, la hiérarchie des priorités n’était pas conforme à l’esprit du sport, lors d’une journée qui aurait dû être consacrée au football.

Comment l’ASF se prépare-t-elle au tournoi organisé aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump? Anticipez-vous déjà des enjeux politiques ou sociétaux?

Cette année encore, nous veillerons à ce que l’équipe puisse se concentrer à 100% sur l’aspect sportif — et elle le pourra. Si un sujet touche directement aux valeurs de notre association, nous prendrons clairement position, comme nous l’avons toujours fait par le passé. À l’heure actuelle, je ne vois toutefois aucune raison de me prononcer dès maintenant. Mon prédécesseur, Dominique Blanc, avait géré la situation de manière responsable en 2022 au Qatar. Nous restons dans cette ligne.

Vous avez évoqué votre père, décédé cette année à l’âge de 85 ans. Comment avez-vous traversé cette période?

Washington et la campagne électorale, tout cela est très bien — mais cette expérience a été, de très loin, la plus marquante et la plus bouleversante de toute ma vie. La mort fait partie de l’existence, aussi banal et abrupt que cela puisse paraître, mais cette période et ces moments m’ont profondément transformé. J’ai eu le privilège d’accompagner mon père pendant plusieurs semaines, tout au long de son dernier chemin. Cela a été une immense chance pour moi. J’imagine à quel point il est terrible de perdre quelqu’un soudainement, sans avoir ce temps-là.

Comment s’est déroulé l’adieu?

De manière très intime, très proche, très forte. La boucle se referme. On repense à l’enfant que l’on était, rampant sur le sol en direction d’une prise électrique, et au père qui arrive pour vous soulever. Aujourd’hui, quand il errait la nuit dans l’appartement en voulant rentrer chez ses parents, c’était à vous, en tant que fils, de veiller sur lui. Pouvoir rendre cela, à son tour, est quelque chose de profondément beau.

Comment avez-vous passé ce temps ensemble?

Nous étions assis côte à côte sur le canapé du salon, à vibrer ensemble devant le football. Nous avons presque «coaché» ensemble le Schalke 04, l’un de mes anciens clubs, renversait le VfL Bochum 2-1, avant de nous taper dans la main à la fin du match. Ce sont des souvenirs d’une valeur inestimable pour moi. Pouvoir vivre tout cela en famille, avec ma mère, mon frère et les petits-enfants, a été un privilège immense.

Comment votre relation avec votre père a-t-elle évolué durant cette période?

Elle est naturellement devenue plus étroite. J’ai été footballeur professionnel, puis dirigeant dans le football, avec beaucoup de déplacements. Là, nous avons passé énormément de temps ensemble. Et, pour la première fois, notre relation est aussi devenue physique: je devais le soutenir, le guider, l’aider. Cette proximité corporelle existait peu auparavant. Il appartenait à une génération de pères qui ne prenaient pas spontanément leurs fils dans les bras.

Votre père était atteint d’un cancer.

Oui. Et ma mère s’est occupée de lui pendant très longtemps. Pendant des années. Pour elle, il n’a jamais été question de confier cela à quelqu’un d’autre. Mais, durant les dernières semaines, elle s’est elle aussi retrouvée de plus en plus épuisée. Cela devenait tout simplement trop lourd, surtout la nuit. Lorsque le diagnostic est tombé — à savoir qu’il n’était désormais possible que de prodiguer des soins palliatifs — nous avons organisé des gardes de nuit au sein de la famille et bénéficié d’un soutien supplémentaire pendant la journée. Et c’est pour cela que je souhaite dire quelque chose.

Nous vous écoutons.

Mon respect pour les personnes engagées dans les métiers du soin a encore été multiplié. On sait, bien sûr, que dans ce domaine un travail précieux est accompli. Mais ce que j’ai vécu m’a donné une admiration immense supplémentaire. En particulier en cette période de fêtes, durant laquelle tant de personnes dépendantes reçoivent une aide et une attention essentielles, je tiens à le souligner. On ne peut tout simplement pas assez estimer la valeur de ce travail.

Comment se sont passées les premières fêtes sans votre père? Les appréhendiez-vous?

J’aborde cette phase de deuil avec une très grande humilité. Mais je crois que la qualité de l’adieu continue de rayonner. Et, en même temps, c’est une évidence: une chaise reste vide. Quelqu’un manque. Il y a un vide qui ne pourra plus être comblé. Il s’agit désormais de le remplir avec des histoires, des souvenirs partagés, des récits.

Que retiendrez-vous de 2025?

Beaucoup de beaux souvenirs. Et énormément d’images. Je n’ai, par exemple, jamais autant photographié mes parents que durant l’année écoulée. Il y a aussi les images de la marche des supporters à Berne, avec 25'000 participants, puis la photo de la qualification de l’équipe nationale suisse pour la Coupe du monde, prise à l’hôtel à Pristina. Et surtout une profonde gratitude: dans notre cas familial, nous avons eu suffisamment de temps pour dire au revoir. Pour moi, cela a été une belle année, pour laquelle je ressens une immense reconnaissance.



