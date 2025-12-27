Le carnet de notes des joueurs du Servette FC

Le Servette FC est dans le dur à la trêve hivernale! Mais tous ses joueurs n'ont pas déçu, loin de là. La rubrique football de Blick Suisse romande délivre ses bons et ses mauvais points.

Eliminé très tôt de la Coupe de Suisse, privé de toutes compétitions européennes en ayant grillé trois chances et sous la barre en championnat! Le Servette FC a vécu une première partie de saison extrêmement compliquée et plusieurs joueurs ont déçu... mais pas tous. La rubrique football de Blick Suisse romande livre son ressenti à mi-parcours.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Joël Mall 3

Pas de jaloux entre les gardiens: les deux ont été insuffisants durant ce premier tour. Et on l'a écrit tellement de fois qu'on ne sait plus comment faire sans se répéter: ils subissent tous deux une situation intenable, due au manque de vision à long terme de la direction sportive précédente. Joël Mall s'en est plaint sur LinkedIn avant de retrouver une place de titulaire après la blessure de Jérémy Frick. Il a bien fini l'année, au moins. Mais quelle fébrilité avant...

Jérémy Frick 3

Titulaire, remplaçant, titulaire, remplaçant, titulaire, blessé. Il mérite mieux que ça.

Théo Magnin 3

Un premier tour extrêmement compliqué pour ce pur produit du centre de formation, dont la volonté et l'amour du maillot ne cachent plus des lacunes techniques et tactiques parfois inquiétantes. Il n'est pas trop tard pour lui et il est tellement attachant et volontaire qu'il serait injuste et cruel de l'écarter. Il va s'accrocher et progresser, comme il l'a toujours fait.

Steve Rouiller 3.5

Blessé en début de saison, puis en difficulté durant plusieurs matches, le chef de la défense grenat a progressivement élevé le niveau, se montrant même décisif au Letzigrund face à Grasshopper. Une bonne préparation, sans blessure ni coup d'arrêt, lui fera du bien.

Dylan Bronn 3.5

Quelques matches solides, mais aussi quelques «lavées» monumentales comme face à Bâle. Il est pourtant sur un nuage avec sa sélection, titulaire indiscutable d'une équipe qui disputera la Coupe du monde, mais il n'est pas aussi fort avec Servette malgré quelques prestations très intéressantes. Il est agressif, mais manque parfois d'un peu de vitesse et d'explosivité.

Yoan Severin 3.5

Lui aussi a été miné par des blessures, mais il a globalement été loin du niveau auquel il avait habitué les supporters grenat, au point de perdre sa place à la régulière. Il peut et doit faire mieux et il en est le premier conscient.

Bradley Mazikou 4

Il a plus qu'assuré au poste de latéral droit, une trouvaille de Jocelyn Gourvennec pour combler certaines absences et certains manques. À gauche, son poste de prédilection, il a semblé moins à l'aise que les saisons précédentes, un peu à l'image de toute l'équipe. Mais il n'est de loin pas celui qui est le plus à blâmer dans le premier tour insuffisant des Grenat.

Lilian Njoh 4.5

L'une des bonnes surprises du mercato. Que ce soit latéral gauche ou un cran plus haut, il percute, il défend bien, il marque et fait marquer. Une bonne trouvaille de la cellule de recrutement du Servette FC, polyvalent et fiable.

Loun Srdanovic 4

Quand il joue, il est étincelant. Mais sa fragilité commence à inquiéter. Son potentiel est évident, sa marge de progression aussi, et quand il déboule sur son côté, les latéraux gauches de Super League reculent déjà. Quand va-t-il pouvoir enchaîner et laisser éclater son talent sur la durée?

David Douline 4

Un bon soldat. Quand il joue, il répond présent, même dans un collectif en crise. Son jeu de tête fait du bien, tant sur le plan offensif que défensif, mais il ne révolutionne pas le jeu du Servette FC.

Anthony Baron 4

Il dépanne partout et il le fait plutôt bien. Au milieu, derrière dans l'axe, à gauche: il entre ou débute où le besoin s'en fait sentir et sa technique lui permet de s'en sortir sans dommage. Son état d'esprit en fait un coéquipier très apprécié et un vrai joueur d'équipe.

Lamine Fomba 4

Il entre aussi dans la case «recrutement réussi», tant il a fait du bien à mi-terrain sans pour autant exceller à chaque match. Son activité est appréciable, son goût pour les duels aussi. Mais il peut encore monter en puissance.

Timothé Cognat 4

Le stratège est toujours là, mais il ne s'agit pas de son meilleur tour depuis qu'il est à Servette, loin de là. Il influe toujours autant sur le jeu de son équipe, mais ses passes sont moins tranchantes, ses projections moins dangereuses. Et il ne s'est pas amélioré à la finition, ce reproche qui l'accompagne depuis le début de sa carrière...

Miroslav Stevanovic 4.5

Cinq buts et six assists toutes compétitions confondues: le génie bosnien est toujours là, même en faisant beaucoup moins de différences qu'avant, ce qui est logique à 35 ans. Il pèse moins sur les matches, mais il sait toujours faire mal à l'adversaire avec ses fameux centres au cordeau ou ses passes en profondeur bien senties. L'artiste a l'œil toujours vif, mais les pattes parfois un peu fatiguées, ce qui ne l'empêche pas de défendre avec détermination. Un modèle pour les plus jeunes.

Florian Ayé 5

La bonne surprise de ce premier tour. Il marque, il est intelligent dans le jeu, il bosse pour l'équipe et ses déplacements sont intéressants. Il restera toujours une inconnue, qui fait très mal au SFC: que se serait-il passé s'il avait été qualifié contre le Shakhtar Donetsk, tant à l'aller qu'au retour? Il a manqué à Servette lors de ces deux matches.

Jérémy Guillemenot 3.5

Son doublé contre YB avait des allures de résurrection pour le Genevois et il a bien fini l'année, même si son occasion manquée à Lugano lui laissera sans doute des regrets. Son dernier match à Bâle a été plus qu'encourageant. Il est redevenu un joueur de football et un titulaire potentiel, ce qui n'était pas forcément gagné en début de saison. Mais il est encore loin d'être un avant-centre performant et constant en Super League, ce qu'il peut évidemment redevenir.

Ablie Jallow 3

Il a une petite cote en France (pas exceptionnelle non plus, sinon il ne serait pas en Suisse), mais il a été freiné par des soucis physiques cet automne. Il n'a cependant pas convaincu lors des minutes passées sur le terrain et il ressemble pour l'instant à une erreur de recrutement. Heureusement pour lui, les comptes se font à la fin et il a six mois pour inverser la tendance.

Gaël Ondoua -

Le Général est redevenu un simple troufion et ça ne doit pas lui faire plaisir. Sa situation contractuelle est-elle la cause de ses non-convocations? Impossible de le noter.

Giotto Morandi 2.5

L'immense déception de la saison. Avec GC, il marchait sur la Super League dans une équipe en crise et sa qualité technique en faisait un joueur à part. Il percutait, il marquait, il faisait marquer, mais tous ces verbes se conjuguent désormais au passé: il ne compte qu'une passe décisive en 21 apparitions cette année. Il a des circonstances atténuantes, dont la principale est bien sûr la nature de son transfert: il a signé avec le directeur sportif René Weiler pour jouer dans l'équipe de l'entraîneur Thomas Häberli et les deux n'étaient déjà plus là au mois d'août. A-t-il la force de caractère pour tout casser au printemps et s'imposer à Genève? Si oui, il y aura alors lieu de le complimenter sans retenue.

Alexis Antunes 3

Et dire qu'il était aux portes de l'équipe de Suisse voilà un peu plus d'une année... Le génial meneur de jeu a baissé de niveau depuis le début de l'année civile et ne montre son talent que par intermittence. Alors que Servette jouait le titre et que son numéro 10 marquait le but vainqueur sur le terrain d'YB, celui qui aurait annoncé que le club grenat lui proposerait de prolonger son contrat à la baisse aurait été traité de fou. Or, c'est précisément ce qui est arrivé. Son transfert à Göztepe arrange tout le monde: le SFC, le club turc et lui.

Samuel Mraz 3.5

Un début de saison de feu en Suisse et en Europe, avec un but sur chaque tir cadré. Il semblait être l'attaquant numéro 1, puis a progressivement perdu sa place au profit de Florian Ayé. Il n'a plus fait que des apparitions sporadiques, ce qui ne l'a pas empêché de marquer le 4-4 contre YB. Nul doute que le Slovaque en attendait plus de sa première demi-saison à Genève.

Keyan Varela 3.5

Il a disparu de la circulation le 5 octobre, quelques jours après avoir marqué un but sublime contre Winterthour. Le jeune attaquant de 19 ans a des qualités, c'est indéniable, et sa vitesse et sa percussion en font un profil apprécié même au-delà des frontières helvétiques. Mais il n'est encore arrivé nulle part et n'a encore rien prouvé.

Jamie Atangana -

Quelques bonnes entrées, d'autres plus anecdotiques. Impossible de le noter, mais il a du potentiel.

Malek Ishuayed 4

Sa découverte de la Super League a été fracassante! Entré en jeu en cours de première période à Lucerne, il a été impliqué sur les deux buts de son équipe et a pu enchaîner les minutes jusqu'en fin de saison. Il a une sacrée technique et une bonne vision du jeu et doit logiquement encore gagner en maturité. Mais il n'a que 18 ans...

Le meilleur: Florian Ayé est le seul joueur de l'effectif à avoir reçu un 5. Le choix est donc aisé.

La déception: Giotto Morandi ne pourra pas faire pire au printemps qu'à l'automne.