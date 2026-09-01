Alessandro Romano portera-t-il les couleurs de la Nati ou de la Squadra Azzurra? Son père apporte quelques précisions à ce sujet dans une interview accordée à la télévision tessinoise.

Andrea Cattani

« C'est difficile en ce moment de se concentrer également sur le terrain», déclare Umberto Romano d'emblée. Le père d'Alessandro, jeune talent suisse, a accordé lundi soir une interview à la RSI, dans laquelle il revient sur les tensions actuelles entourant son fils et sa binationalité.

Depuis cette saison, le jeune joueur de 20 ans évolue en Serie A sous les couleurs de Cagliari. Grâce à ses performances, Alessandro Romano, qui possède également la nationalité italienne, a attiré l'attention de la Squadra Azzurra. Le sélectionneur italien Roberto Mancini a déjà lancé une offensive pour le séduire. Et le week-end dernier, Murat Yakin s'est rendu au match de Cagliari pour exposer ses projets d'avenir au natif de Winterthour.

Umberto Romano parle de «journées passionnantes» et d'échanges enrichissants avec les représentants des deux équipes nationales. Le père du jeune milieu tient toutefois à mettre les choses au clair: «Il n'est pas vrai qu'Alessandro a déjà pris sa décision et qu'il jouera à l'avenir pour l'Italie.»

Une décision pour la Ligue des Nations?

La rumeur circulait pourtant déjà la semaine dernière dans les médias italiens: la Nati aurait perdu, après des joueurs comme Leon Avdullahu et Albian Hajdari, un nouveau binational en la personne d'Alessandro Romano. Le papa tempère: «La décision sera prise lorsqu'il y aura réellement une convocation pour une sélection nationale.»

Cela devrait arriver d'ici quelques semaines. La Suisse et l'Italie seront en lice fin septembre dans le cadre de la Ligue des Nations. La Nati affrontera la Macédoine du Nord à l'extérieur le 26 septembre, tandis que l'Italie recevra la Belgique la veille. Quel que soit le maillot que portera finalement son fils, Umberto Romano insiste: «Ce ne sera pas une décision contre une sélection, mais en faveur de l'une d'entre elles.»

Né à Winterthour, Alessandro Romano a quitté Winti en 2022 pour rejoindre le centre de formation de l'AS Rome. Après six mois passés à La Spezia, en Serie B, il évolue désormais en prêt à Cagliari, club de Serie A. Alessandro Romano compte à ce jour 34 sélections avec les équipes nationales suisses de jeunes.