La fédération italienne retire son soutien à Infantino

La FIGC a annoncé mercredi prendre ses distances avec le président de la FIFA. Mais le Haut-Valaisan reste, pour l'instant, le seul candidat en lice pour assurer sa propre succession.

AFP Agence France-Presse

La fédération italienne de football a annoncé mercredi «retirer son soutien» à Gianni Infantino, président de la FIFA candidat à sa réélection en 2027 mais de plus en plus contesté après son projet avorté d'ouverture de l'instance mondiale aux investisseurs privés.

«La Fédération italienne de football a décidé de retirer son soutien à la candidature de Gianni Infantino pour l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars 2027», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La FIGC rejoint ainsi plusieurs autres fédérations ayant déjà pris position contre le dirigeant italo-suisse (Suède, Ecosse, Nouvelle-Zélande, etc.), au même titre que des collectifs de supporters, d'anciens joueurs, ou l'un des vice-présidents du conseil de la FIFA, Sandor Csanyi.

Le soutien de Trump

Les confédérations européenne (UEFA), nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC) avaient notamment désavoué le président de la FIFA dans une lettre commune à la «famille du football» début août. Gianni Infantino a par contre reçu le soutien «à l'unanimité» de la confédération africaine (CAF), d'une partie de la confédération sud-américaine (Conmebol) ainsi que d'autres fédérations, d'anciens joueurs et des personnalités politiques comme le président américain Donald Trump.

La FIGC a assuré mercredi être en «pleine convergence» avec l'UEFA, qui a aussi menacé de boycotter les Coupes du monde, «concernant les récentes initiatives lancées par le président de la FIFA en matière de gouvernance et de développement des compétitions internationales».

«Nous continuerons à travailler aux côtés de l'UEFA et des autres fédérations européennes pour promouvoir une vision du football fondée sur le mérite, la solidarité, la durabilité et la place centrale des supporters», a déclaré le président de la FIGC, Giovanni Malago, cité dans le communiqué.

Seul candidat déclaré

Début août, Gianni Infantino avait annoncé à la surprise générale vouloir créer une société extérieure (la FIFA Forward Enterprise, FFE) pour gérer les activités commerciales de l'instance et les tournois comme les Coupes du monde, avec l'arrivée d'investisseurs privés. Ce projet avait rapidement été retiré face à l'opposition de nombreux acteurs du football.

Seul candidat déclaré pour l'instant pour l'élection, Infantino aura besoin d'une majorité simple de voix parmi les 211 fédérations affiliés à la FIFA pour prolonger son mandat, démarré en 2016. A l'époque, il avait reçu un large soutien des fédérations européennes.



