Dalibor Stevanovic était fier, mais pas étonné, de la performance siens en demi-finale face à Grasshopper. Le coach du Stade-Lausanne-Ouchy appelle désormais ses fans à venir les soutenir en nombre à Berne.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Quand on le fait trois fois, est-ce encore un exploit? Samedi, le Stade-Lausanne-Ouchy a battu une équipe de Super League pour la troisième fois consécutive en Coupe de Suisse. Et ce pour rallier la finale. Difficilement pensable pour un pensionnaire de Challenge League.

Le SLO n'a pas changé

Dalibor Stevanovic, coach stadiste, reconnaît que le moment est «exceptionnel», mais était loin de tomber des nues après la performance des siens. «Moi, je sais depuis un an que cette équipe a le potentiel, qu'elle est spéciale», commence-t-il. Son SLO a retrouvé l'efficacité qui lui manquait en championnat et a terrassé GC, simplement.

Le tout en imposant son style de jeu, principe cher au Slovène. «Il n’y avait pas un autre plan que d’habitude. C’est notre identité de jeu. On produit ça aussi en Challenge League», continue-t-il. L'entraîneur du club lausannois l'assure: «Aujourd’hui, c’était le même SLO que depuis un moment.»

Remplir le Wankdorf?

Mais tout de même, une demi-finale de Coupe, pour un club comme le Stade-Lausanne-Ouchy (qui n'avait jamais franchi les huitièmes), c'est quelque chose. «Il faut être honnête, c’était la première fois avec une ambiance pareille pour certains joueurs. Je suis content que ces joueurs-là aient géré cette pression», reconnaît Dalibor Stevanovic. Au total, 6225 spectateurs ont assisté à la victoire stadiste sur GC (dont bien deux tiers de Zurichois) et le match a même dégénéré à la fin.

Mais sur le terrain, les joueurs du SLO sont restés sereins, pour choquer une nouvelle fois le monde du football suisse. En 2023, ils avaient déjà réalisé l'exploit de monter en Super League. Mais où se trouve le secret du club lausannois? «C’est le travail de l’ombre. Notre directeur sportif est, à mon avis, l’un des meilleurs en Suisse. Notre direction comprend le foot, croit en son staff et en son travail. Le SLO n’est pas là par hasard, les gars», met-il en garde.

Prochaine étape, donc: la finale de la Coupe de Suisse 2026, le 24 mai prochain à Berne. «J’appelle tout le canton de Vaud à venir à Berne nous soutenir. On a besoin de ça. J’espère qu’on remplira le Wankdorf, pourquoi pas?», questionne Dalibor Stevanovic. Et si c'était ça, le véritable exploit qu'il faudra réaliser pour le SLO?