Le SLO est en finale de la Coupe de Suisse. Les Stadistes ont battu Grasshopper en demi-finale (2-0) pour signer un troisième exploit majuscule consécutif dans la compétition.

Thomas Freiburghaus

Le non-connaisseur de foot (s’il était là) aurait eu de quoi être confus au stade de la Pontaise ce samedi. Dans les tribunes: du bleu et blanc partout, sur les écharpes, les drapeaux et les maillots. Le Lausanne-Sport était-il de retour dans son ancienne enceinte? Non, car les fans parlaient suisse-allemand entre eux… Et surtout parce que c’était bien le Stade-Lausanne-Ouchy qui disputait la demi-finale de Coupe de Suisse. Face aux Stadistes se dressait Grasshopper, club le plus titré du football suisse et qui avait rameuté bon nombre de ses fans pour assister à ce rayon de soleil dans sa triste saison. Tout s’explique.

Les joueurs du SLO évoluaient donc presque à l’extérieur dans leur propre enceinte et l’ont compris dès l’échauffement. Les protégés de Dalibor Stevanovic ont été (gentiment) hués à leur entrée sur la pelouse par les supporters zurichois, en majorité même dans la tribune principale. Les supporters du SLO, eux, se sont faits remarquer à l'entrée des joueurs par un craquage / feu d'artifice, qui a obligé le speaker à fermement les gronder.

Mais les locaux n'en ont cure d'avoir moins de fans que les autres et n'ont en tout cas pas peur d'une équipe de Super League. Demandez à Winterthour et Lucerne, tombés à la Pontaise respectivement en huitième et en quart dans cette Coupe de Suisse.

Le SLO joue les yeux dans les yeux avec GC

Le premier quart d'heure a d'ailleurs été lausannois. La première frappe est tombée à la 8e, du pied de Keasse Bah. Et la première grosse occasion de but cinq minutes plus tard, quand ce même Bah déposait une merveille de ballon sur le crâne de Johan Nkama, lequel ne parvenait pas à cadrer (14e).

Longtemps après, ce fut au tour de Grasshopper de se procurer deux occasions de suite. Léo Besson – titulaire dans les buts lausannois en l'absence de Dany Da Silva – a d'abord été sauvé par sa latte, à la 35e. Avant de réaliser une bien belle parade sur une frappe soudaine de Tim Meyer (39e).

Le match s'emballait un peu et les Stadistes terminaient mieux la mi-temps. Malko Sartoretti s'offrait un joli solo dans la défense zurichoise et obligeait Justin Hummel à un arrêt de qualité (43e). L'ancien gardien du SLO (de 2020 à 2022) devait encore s'imposer sur le corner suivant, devant Nicola Sutter. 0-0 à la pause, donc, malgré plusieurs occasion de part et d'autre. Mais surtout l'impression d'un Stade-Lausanne-Ouchy, pensionnaire de Challenge League, qui jouait les yeux dans les yeux domination avec l'équipe de Super League.

Ouverture du score magique du SLO

Impression plus que confirmée au retour des vestiaires. À la 52e, Landry Nomel a envoyé un enroulé plus que parfait au fond du but de GC, pour offrir le 1-0 au Stade-Lausanne-Ouchy. La Pontaise virait au rouge, les supporters du SLO agitant les nombreux drapeaux stadistes donnés au public. Les Lausannois évoluaient finalement à domicile et filaient droit vers un troisième exploit de rang.

GC a bien tenté de réagir, procédant à deux changements dès la 59e minute. Mais rien n'y faisait, les Zurichois n'y arrivaient pas. C'est même le SLO qui a failli doubler la mise à la 75e. Malko Sartoretti, à son tour, enroulait du pied droit. Son essai terminait sa course sur le poteau zurichois après un rebond.

Corner direct pour parapher la victoire

À la 84e, tout se compliquait encore pour Grasshopper, qui voyait son défenseur Sven Köhler expulsé après une intervention en retard sur Vasco Tritten à quelques centimètre de la surface. Ce dernier ne se faisait pas justice sur coup franc, mais GC étaient à dix pour les dernières minutes. Durant lesquelles les visiteurs ne purent même pas pousser pour égaliser.

Pire (ou mieux pour les locaux), au tout début du temps additionnel, quand Vasco Tritten inscrivait un corner direct pour le 2-0. Les joueurs du SLO, dans l'émotion, filaient célébrer devant le parcage zurichois, duquel descendirent plusieurs ultras. Situation chaotique et dommageable, pendant que les fans du SLO chantaient «On est en finale!».

Après neuf (!) minutes de temps supplémentaire, le Stade-Lausanne-Ouchy pouvait finalement valider un nouvel exploit en Coupe de Suisse, faisant tomber une troisième équipe de Super League d'affilée à la Pontaise. Les Stadistes attendent désormais Yverdon ou Saint-Gall à Berne, dans un peu plus d'un mois.