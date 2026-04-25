Malko Sartoretti va vivre une deuxième finale de Coupe de Suisse consécutive. Après avoir été le héros du FC Bienne l'an dernier, le jeune avant-centre de 21 ans prend part à la folle épopée du Stade-Lausanne-Ouchy.

Thomas Freiburghaus Journaliste

À 21 ans seulement, Malko Sartoretti n’a (heureusement) de loin pas tout accompli dans sa carrière. S’il n’a, par exemple, jamais joué en Super League, l’attaquant lausannois peut par contre se targuer d’un accomplissement que peu de joueurs ont. En effet, le jeune homme va disputer le 24 mai prochain sa deuxième finale de Coupe de Suisse, avec le Stade-Lausanne-Ouchy. Le tout en deux saisons disputées avec les adultes seulement.

Un but en finale en 2026?

«C’est mes deux premiers parcours. J’ai eu de la chance que ça se soit bien passé les deux fois», déclarait Malko Sartoretti juste après la qualification des siens, samedi face à GC. La première, c’était lors de la saison passée, avec le FC Bienne, où il était prêté par le Lausanne-Sport. L’avant-centre avait été l’un des grands artisans de la folle épopée biennoise en Coupe, avec sept buts inscrits en six rencontres. Seule lui avait manquée la dernière marche. Contrairement à tous les autres tours, il n’avait pas marqué dans la finale perdue face à Bâle.

Cette saison, il n’a toujours pas inscrit de but dans le beau parcours du Stade-Lausanne-Ouchy en Coupe. Mais qu’importe, les siens sont en finale. «Je n’ai pas marqué aujourd’hui, mais j’espère que ça arrivera en finale», avançait-il après la demi-finale remportée.

«Pas si choquant que ça»

Avec déjà deux finales de Coupe de Suisse à son actif, Malko Sartoretti semble agir comme un véritable porte-bonheur, une folle garantie de réaliser un parcours incroyable en tant que «Petit Poucet». «L’année passée, on peut peut-être parler un peu de chance. Cette saison, je pense qu’au vu des matches, notre parcours n’est pas si choquant que ça», analyse-t-il, sûr de la qualité de son club.

Cette saison et après avoir éliminé trois clubs de Super League, c’est tout le Stade-Lausanne-Ouchy qui se prépare à une finale dans laquelle Malko Sartoretti espère déjà briller. Devant un beau public au Wankdorf? «Il y a du monde qui s’est déplacé aujourd’hui. Je pense qu’il y en aura encore plus en finale», répond-il. Peu importe le nombre de spectateurs, le jeune buteur espère parachever son histoire avec la Coupe de Suisse de la meilleure des manières: avec un but en finale.