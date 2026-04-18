Le SLO a pris l'habitude de valoriser des joueurs passés sous le radar. Avant la demi-finale de Coupe de Suisse face à Grasshopper, son directeur sportif, Hiraç Yagan, présente quatre des ses protégés.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Chaque année, le Stade-Lausanne-Ouchy recrute et développe des joueurs passés sous le radar, avant de les revendre à l’échelon supérieur ou à l’étranger. Le plus connu: certainement l'international suisse Zeki Amdouni, recruté à Carouge (alors en quatrième division en 2019) avant d’être revendu au Lausanne-Sport deux ans plus tard, pour environ 2,5 millions de francs. Outre l’international suisse, on peut citer pêle-mêle Warren Caddy (chipé au Paris FC et parti cet hiver pour la première division danoise), Sahmkou Camara (venu de quatrième division française et vendu début 2025 au Slavia Prague), Sofyan Chader (Clermont-SLO-Lucerne), Teddy Okou (venu de troisième division française et parti en 2024 pour Lucerne) ou autre Brighton Labeau (déniché à l'Union Saint-Gilloise et revendu en 2023 au LS).

Une liste qui a fière allure et derrière laquelle se cache Hiraç Yagan, directeur sportif du SLO. «C’est un travail commun, de toutes les personnes impliquées dans le club», déclare-t-il humblement. L’ancien international arménien sent la reconnaissance de son travail via les ventes. «Il y a beaucoup de clubs qui commencent à venir automatiquement. Quand tu vends et que les joueurs font de bonnes prestations dans les autres clubs, tu construis la confiance.»

À l’aube de la demi-finale de Coupe de Suisse entre le Stade-Lausanne-Ouchy et Grasshopper, Blick a sélectionné quatre joueurs «frisson» du club lausannois. Ils pourraient bien être appelés à suivre le même chemin que leurs prédécesseurs, en commençant par se révéler encore un peu plus samedi, sur une scène idéale.

Issa Kaloga (22 ans), latéral droit

Formé au Servette FC, ce latéral droit n’a jamais vraiment eu sa chance chez les professionnels, avec qui il a disputé seulement deux bouts de matches (contre 57 avec la réserve). Flairant le bon coup, le SLO l’a recruté à l’été 2024. Depuis début 2025, il s’est imposé comme un titulaire en puissance et est même le deuxième joueur le plus utilisé de l’effectif cette saison. L’international suisse M19 s’est même montré sept fois en 31 parties (3 buts et 4 passes décisives).

Hiraç Yagan: «On est allé le chercher en deuxième équipe du Servette FC. Là-bas, il était un peu barré par le développement de Théo Magnin. On avait vu les qualités, ciblé le potentiel. Donc on a profité de la situation. C’est un joueur qu’il a fallu développer et cela a été très bien fait par le staff. Il est exemplaire au niveau athlétique et de la mentalité, prêt à dépasser ses limites. Au fur et à mesure, il a pris en maturité, s’est développé tactiquement et physiquement. Il est devenu le joueur qu’il est actuellement.»

Vasco Tritten (20 ans), milieu de terrain

Lui aussi a été chipé au Servette FC, où il n’a jamais joué avec la première équipe (une fois sur le banc en Super League). La saison passée, ce joueur né en 2005 évoluait en 1e Ligue avec Servette M21, avec qui il avait inscrit 11 buts en 23 matches. Cette saison, le saut vers la Challenge League ne l’a pas plus décontenancé que son changement de poste, puisqu’il s’est imposé en tant que titulaire et a déjà été décisif huit fois (4 buts et 4 passes décisives) en 21 rencontres.

Hiraç Yagan: «C’est un peu la même situation que pour Issa (Kaloga), sauf que pour lui, il y avait une réticence par rapport à une blessure à Servette. Il n’a pas trop joué en début de saison avec nous, parce qu’il revenait justement de pépins physiques. Mais le staff l’a bien retapé. À Servette, il jouait ailier droit et on l’a repositionné en No 8-10 dans notre système. Il est très dynamique, apporte de la verticalité et peut faire la différence dans la dernière zone. Le potentiel, on savait qu’il l’avait, mais il a aussi une belle mentalité. Ce n’est pas une surprise qu’il réussisse, pour moi.»

Keasse Bah (21 ans), ailier droit

En quart de finale face à Lucerne, Keasse Bah avait été étincelant (et buteur) sur son aile droite. Débarqué d’Arménie l’été dernier, cet ailier percutant est le meilleur buteur du SLO depuis le départ de Warren Caddy, avec sept buts (ainsi que trois passes décisives) en 33 matches. Typique des bons coups réalisés par Hiraç Yagan.

Hiraç Yagan: «Je suis Arménien d’origine, donc je suis tout le temps le championnat local. Keasse est de Côte d’Ivoire à la base. Il a passé quelques essais non-concluants en France, plus jeune, et c’est au final en Arménie qu’il a performé. On a trouvé un bon deal avec son club et on l’a récupéré. Il progresse bien, c’est un très fort potentiel. Sa première volonté, c’est d’aller dans le un contre un, de percuter. Quand tu regardes les statistiques, c’est l’un des dribbleurs qui a le plus de réussite. Par contre, il doit s’améliorer dans la zone de finition, il doit marquer plus. Mais il ne faut pas oublier que ça fait seulement un an et demi qu’il est en Europe.»

Malko Sartoretti (21 ans), avant-centre

Formé à Team Vaud, ce joueur a gravi les échelons au LS, sans jamais jouer avec la première équipe (une seule fois sur le banc). Prêté à Bienne les deux dernières saison, il a inscrit 13 buts en Promotion League la saison dernière et a été l’un des protagonistes de la folle épopée biennoise en Coupe de Suisse, marquant à tous les tours sauf en finale (7 buts au total). Cette saison, pour sa première en Challenge League, il a scoré quatre fois en 33 matches, jamais en Coupe.

Hiraç Yagan: «En début de saison, il était un peu barré par Warren (Caddy), qui marquait très souvent. Mais il a quand même eu du temps de jeu. C’est un projet de développement. Un joueur avec un joli potentiel: grand, athlétique, qui sait marquer du pied droit, du pied gauche et de la tête. Il a un profil un peu différent de nos autres attaquants, il court beaucoup, a un beau volume et crée le lien avec les joueurs autour de lui.»

Reste à voir le(s)quel(s) de ces joueurs prendra la lumière samedi face à GC. À moins que ce ne soit l’équipe, dans son collectif, qui se démarque. «C’est une globalité, ces joueurs font partie d’un effectif qui performe bien. Mais c’est vrai qu’il y a un intérêt pour tous les joueurs cités. Et même déjà quelques offres concrètes», dévoile Hiraç Yagan.