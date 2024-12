Ilyas Chouaref, le facteur X du FC Sion face à Bâle

Ilyas Chouaref pensait avoir marqué ce dimanche à Winterthour. Photo: freshfocus

Dimanche à Winterthour (1-3), Ilyas Chouaref pensait bien avoir inscrit son cinquième but de la saison en Super League. Le speaker de la Schützenwiese a bien donné son nom et le Franco-Marocain a fêté le but sédunois avec le sentiment légitime d'en être l'auteur. Reste que quelques heures plus tard, la Swiss Football League a changé d'avis et la réalisation a finalement été attribuée à Granit Lekaj, le capitaine zurichois ayant dévié la frappe de l'attaquant valaisan.

De quoi frustrer le numéro sept? «Non, je ne suis pas du tout frustré parce que c'est un but qui amène les trois points à l'équipe, sourit-il. Je me dis qu'au prochain match, il faudra que cela vienne de moi.» Justement, le FC Sion aura besoin de son attaquant pour réussir un coup lors de son prochain match qui aura lieu à Bâle, ce mercredi en Coupe de Suisse.

Chouaref la joue collectif

Le constat est même facile à réaliser: sans un grand Ilyas Chouaref, les chances pour les Valaisans de passer seront minces tant le niveau offensif de l'équipe dépend de lui. Celui-ci ne veut toutefois pas entendre parler de dépendance à son égard. «Nous sommes une équipe et il faut continuer à travailler comme telle.»

«On sait qu’il est important pour l’effectif. J’espère qu’il sera à 100% et pas à 50 comme parfois», lance de son côté Didier Tholot, bien conscient des qualités de son joueur. «Il me dit ça pour me piquer, réagit l'attaquant. Il faut que je sois pleinement concentré, que je sois déterminé. C’est comme ça que l’on peut avancer.»

«Je suis plus dur avec moi-même»

Cette inconstance, qui peut tant se voir d'une semaine à l'autre que dans un même match, le natif de Châteauroux tente de la gommer au fil des semaines et des mois. «Cela passe par les entrainements. Il faut y être à fond. Puis bien récupérer et être prêt à tout donner pour le club dès le coup d’envoi le week-end», explique-t-il tout en ajoutant avoir réalisé un travail physique plus conséquent pour s'imposer en Super League.

Cette saison, il apparait évident qu'Ilyas Chouaref a passé un cap. Tant statistiquement parlant que dans la détermination, en mettant bien sûr de côté son incroyable manqué face au Lausanne-Sport (1-0). Si lors de sa première saison en Super League le Franco-Marocain n'avait inscrit qu'un but et délivré 1 passe décisive en 32 matches, lors des 16 premières parties du présent exercice, il en a déjà planté 4 pour 2 passes décisives. «Le foot, c’est 80% du mental et 20 de la technique. Je me suis beaucoup remis en question et je me suis dit qu’il fallait persévérer. J’avais tendance à me relâcher et je me dis que pour atteindre le plus haut niveau, je dois être à 100% tout le temps. Je suis plus dur avec moi-même et cela me permet d'avancer.»

Changement tactique bénéfique

Si la descente en Challenge League a fait du bien au club, le numéro 7 le concède, il en a également profité. «Cela a été un choc. J'ai pris conscience que je dois maintenant faire des preuves en Super League et montrer de quoi je suis capable», conclut-il. Depuis quelques parties maintenant, l'attaquant bénéficie d'un repositionnement tactique qui lui permet justement de se mettre en valeur. Le Franco-Marocain évolue dans l'axe, derrière l'attaquant, et bénéficie désormais de plus de liberté.

«On a essayé de lui trouver un autre poste, qui pourrait ne pas être celui dans lequel il affrontera Bâle, et depuis qu’on l’a mis là, il est plus performant. Il a moins besoin de défendre. C'est bien pour lui et pour le groupe», expose Didier Tholot. Face à un FC Bâle en grande forme, la question sera de savoir si Chouaref pourra confirmer sa montée en puissance et guider Sion vers l'exploit.