Le Stade nyonnais reste uni, malgré les épreuves et une semaine intense

1/2 L'entraîneur du Stade nyonnais, Christophe Caschili, l'assure: son équipe enchaîne les coups durs, mais continue de travailler pour quitter la place de lanterne rouge. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

C’est ce qu’on appelle un point arraché. Samedi, lors de son duel face à Bellinzone, le Stade nyonnais a égalisé dans le temps additionnel par l’intermédiaire d’Ivann Strohbach. Le défenseur a ainsi permis à son équipe de ramener une petite unité au classement. En temps normal, ce point ne signifierait pas grand-chose pour la lanterne rouge de Challenge League, qui n’a plus gagné depuis le 18 octobre (3-1 face à Wil). Mais étant donné le contexte actuel, il est plus que bienvenu.

«Ce point fait effectivement du bien», confirme l’entraîneur des Stadistes Christophe Caschili. «Il est venu récompenser tous les efforts que les joueurs ont faits, notamment dans le secteur défensif, mais aussi tout le travail qui a été entrepris depuis trois semaines.» Il faut dire que les Vaudois n’avaient plus joué depuis la trêve internationale et ce triste match interrompu face à Vaduz, lors duquel Adriano De Pierro a été touché à la tête puis hospitalisé dans un état préoccupant. «C’est une bonne chose d’avoir ramené ce point de Bellinzone, mais le travail continue. On sait qu’on doit faire mieux avec le ballon», se projette le coach avec lucidité.

Trois rencontres en une semaine

D’autant plus que les Nyonnais vont jouer deux rencontres cette semaine. Tout d’abord contre Vaduz, ce mardi, afin de rejouer la rencontre inachevée. Puis contre Xamax vendredi, un adversaire qui fera tout pour rester au contact du top 3. Avec la rencontre de samedi dernier en terres tessinoises, cela fera donc trois matches joués en moins d’une semaine pour les hommes de Christophe Caschili. «On n’a pas d’autre choix que de prendre ces matches les uns après les autres et d’essayer de finir cette première partie de saison le mieux possible, en consolidant notre défense, mais surtout en améliorant l’attaque», explique l’entraîneur.

Mais l’atmosphère à l’entraînement est forcément particulière. En plus des mauvais résultats enregistrés jusqu’à présent, l’ensemble du staff et de l’équipe se préoccupe fort logiquement de l’état de santé de son joueur convalescent: «Je vais voir Adriano tous les jours à l’hôpital. Il y a des évolutions positives, mais son état reste très préoccupant. Pour son quotidien, il y a des signes encourageants, mais son état de forme reste délicat», rapporte Christophe Caschili.

Beaucoup d'émotions à gérer

La rencontre de mardi face à Vaduz verra donc les émotions se bousculer dans la tête des joueurs. Comment leur parler face à une telle situation? «C’est très complexe et c’est un métier. Il y a de la psychologie, bien évidemment», répond le coach nyonnais à Blick. «On enchaîne les coups durs dernièrement. Tous les éléments semblent contre nous, les blessures également. Mais on continue d’avancer, main dans la main. On fait preuve de caractère et on l’a montré à Bellinzone. Ça traduit notre volonté de ne pas subir, d’affronter les coups durs et de relever la tête.»

Dans ces moments difficiles, un seul mot d’ordre dicte le quotidien du club: la solidarité: «Une chose est sûre, c’est que rien ne nous empêche d’avancer. On se parle beaucoup entre staff et joueurs et on avance unis, ensemble», poursuit Christophe Caschili.

«Ce n'est que du football»

Résiliant, le Stade nyonnais approche donc de la pause hivernale avec l’envie de faire mieux, tout en ayant conscience de sa réalité. Face aux obstacles, il faut donc reprendre la marche en avant, pas à pas: «On travaille surtout sur des objectifs qualitatifs et des objectifs de jeu. Le Stade nyonnais de la saison dernière et du début de saison avait un style bien défini. Mais le fait d’avoir encaissé deux fois si buts en deux matches (ndlr: contre le Stade Lausanne Ouchy et Thoune) nous pousse forcément à adapter les idées de jeu. Il ne faut pas non plus s’acharner sur des choses qui, pour le moment, ne fonctionnent pas.» Un certain retour au pragmatisme et la simplicité est donc attendu avant de faire le point sur la situation lors de la trêve.

L’occasion aussi de souffler un peu et de penser au rétablissement d’Adriano De Pierro: «C’est beaucoup de tristesse, pour Adriano et pour sa famille. Ça nous fait relativiser. On parle de santé et de vie humaine. Le reste, ce n’est que du football», conclut Christophe Caschili.