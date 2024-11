Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Stade Nyonnais a communiqué lundi des nouvelles rassurantes au sujet d'Adriano De Pierro. Le défenseur central avait été victime d'un coup à la tête vendredi face à Vaduz et se trouve à l'hôpital depuis lors. Son état avait d'abord été décrit comme «stable», sans amélioration ni péjoration, mais le Nyonnais semble désormais aller mieux.

«Adriano est conscient et se remet progressivement. Il a besoin de calme et de tranquillité pour récupérer au mieux», écrit le club de la Côte sur Instagram.

«La famille et les proches du joueur tiennent à remercier chaleureusement tous les supporters, coéquipiers et fans pour les nombreux messages de soutien et d’encouragement. Ils lisent vos mots avec beaucoup d’émotion, mais ne peuvent pas répondre à tout le monde pour le moment. Votre soutien signifie énormément en cette période. Merci de continuer à penser à lui et à respecter son besoin de repos. Nous vous tiendrons informés de son évolution», ajoute le club.