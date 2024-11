Koro Koné: «J'avais juste à mettre la tête!»

Arrivé cet été à Xamax, Koro Koné a permis à son équipe d'assurer une victoire importante face au Stade Lausanne Ouchy. (Photo: Neuchâtel Xamax) Photo: Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax avait besoin de cette victoire. Après trois défaites de suite, dont une énorme frustration face à Thoune, les hommes d’Uli Forte se devaient de retrouver les bonnes habitudes, ne serait-ce que pour rester au contact du top 3 avant la trêve hivernale.

Ce vendredi soir face au Stade Lausanne Ouchy, les «Rouges et Noirs» avaient pris les devants et étaient en bonne voie pour réussir leur mission, après un penalty transformé par le capitaine Kenan Fatkic (40ème). Mais les Lausannois sont revenus à 1-1 grâce à Nathan Garcia, en reprenant l'ascendant sur le jeu en début de deuxième mi-temps. On se disait alors que les Neuchâtelois pouvaient retomber à tout moment dans leurs travers, et on ne parlait pas du Val.

«Je ne me prends pas trop la tête»

Mais deux minutes plus tard seulement, Koro Kone inscrivait le 2-1 décisif (65ème) sur une contre-attaque et un excellent centre de Euclides Cabral. Le coup était net, précis et l’Ivoirien faisait preuve d’un instinct de buteur redoutable. Tout ce qu’il fallait en somme pour sortir Xamax du marasme.

Dans les vestiaires de la Pontaise, l’ancien joueur de Servette, d'Yverdon ou encore de Thoune était satisfait de sa performance, tout en gardant les pieds sur terre: «Vous savez, je ne me prends pas trop la tête avec ce genre de choses», confie-t-il à Blick. «A la pause, le coach m’a dit: 'ça rentrera quand ça rentrera'. Et c’est exactement ce qui s’est passé», sourit-il. «Quand je vois comment l’action se déroule à gauche, j’essaie tout de suite de suivre et Cabral me met un bon ballon, j’avais juste à mettre à la tête.»

Cette réussite tombe donc à pic pour le joueur, lui qui n’avait plus marqué depuis le 20 septembre face à Schaffhouse. «À titre personnel, ça fait toujours du bien pour un attaquant de marquer. Je dois continuer à travailler, il n'y a que ça qui paie», assure le Xamaxien, qui compte désormais trois buts marqués cette saison.

Le retour (temporaire?) au calme

Son équipe peut dorénavant préparer ses échéances un peu plus sereinement: «On est content de ce résultat, il a fallu défendre ensemble jusqu’au bout, car ils ont très bien joué. On était frustrés après le dernier match et on va retenir les trois points ce soir (ndlr: vendredi).»

Ces nouvelles unités au compteur seront bien évidemment précieuses au classement, mais aussi dans les têtes: «On peut repartir de l’avant, il fallait absolument recoller au classement. Le championnat est encore long, mais le but est d’arriver à la trêve sans laisser les autres creuser les écarts. On doit maintenant faire le job sur les deux derniers matches.» Ce sera vendredi face à Nyon, puis le 13 décembre à la maison contre Aarau, deux équipes qui sont respectivement lanterne rouge de cette Challenge League et poursuivant direct des Neuchâtelois. Le calme retrouvé sera bienvenu pour préparer ces deux rencontres, car il pourrait disparaître tout aussi vite en cas de défaite.