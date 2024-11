Xamax s'impose contre le SLO et peut souffler un coup

Le capitaine de Xamax Kenan Fatkic a ouvert le score sur penalty. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Parmi les grands moments qui ont fait la légende du stade de la Pontaise, le froid se rappelait au bon souvenir des quelques courageux présents (530, très précisément) aux Plaines-du-loup ce vendredi soir. Au programme pourtant, un derby romand entre le Stade Lausanne Ouchy et Neuchâtel Xamax. Avant ce duel, les Neuchâtelois avaient perdu quatre de leurs cinq dernières sorties en Challenge League, dont le protêt rejeté après son match face à Thoune.

Les Neuchâtelois avaient donc un urgent besoin de points s’ils n’entendaient pas voir la crise pointer définitivement le bout de son nez. Pour palier les absences, l'entraîneur Uli Forte décidait de titulariser Onyekachi, Gonçalves, Soro et Fatkic sur les hauts de Lausanne.

Peu d'idées, mais un penalty

Côté Vaudois, le club n’avait plus joué depuis le 8 novembre (après son match reporté face à Schaffhouse) et restait toutefois sur six matches sans défaites (2 victoires et 4 nuls), avec 17 buts marqués. Autant dire que les hommes de Dalibor Stefanovic avaient à cœur de prolonger cette tendance positive après un mauvais début de saison.

Mais ce sont pourtant bien les «Rouges et Noirs» qui ont pris les devants dans ce match, dès la 5ème minute avec cette tête de Samir Ramizi sur un bon centre de Fabio Saiz, bien captée par Jeremy Vachoux. Le gardien stadiste gardait d’ailleurs les siens dans le match quelques instants plus tard face à Onyekachi (29e).

Alors qu’il ne se passait quasiment rien dans cette première période bien pauvre techniquement, c’est finalement Xamax qui a ouvert le score sur un penalty transformé par le capitaine Kenan Fatkic à la 40ème, après une faute en retard de Mallula sur Kone. Dur pour Jeremy Vachoux, mais logique pour les Neuchâtelois, tout de même plus entreprenants avant le thé. Seule frustration pour eux, le carton jaune reçu par Giovani Bamba à la 32e. L’attaquant manquera la prochaine rencontre des siens face au Stade Nyonnais.

Bol d'air pour Xamax

Au retour du vestiaire, le SLO était plus entreprenant, sans toutefois se montrer réellement dangereux dans les 16 mètres. Bien placé, le défenseur Nathan Garcia réduisait le score et récompensait ainsi la pression mise par les Vaudois depuis la pause. Sauf que Xamax mettait le deuxième deux minutes plus tard par Koro Kone sur un centre de Cabral, pour sa seule incursion de la seconde mi-temps dans le camp d'en-face jusque-là. Chirurgicaux, les Neuchâtelois ne lâchaient pas leur os, d'autant que Saiz (remplacé quelque instants plus tard par Sead Hajrovic) est passé près du troisième à la 70ème. Jeremy Vachoux maintenait néanmoins encore une fois un léger espoir pour les stadistes.

Las pour le SLO, qui ne parvenait plus à inquiéter la défense de Xamax. Avec cette victoire 1-2, les Neuchâtelois peuvent donc souffler quelque peu et raccrochent le top 3, alors qu'il reste deux matches avant la trêve hivernale. Ils s'en iront donc à Colovray vendredi prochain, alors que Stade Lausanne Ouchy tentera de reprendre sa marche en avant à Aarau, le dimanche 8 décembre.