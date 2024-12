Qui a brillé? Et qui n'a pas mis un pied devant l'autre lors de la 16e journée de la Super League ? Blick a fait son choix et présente l'équipe la plus performante et la moins performante du tour. Avec des Romands de chaque côté!

1/5 Deux des trois buteurs de Sion, tous deux dans la Top Team: à gauche Joël Schmied, à droite Théo Berdayes. Photo: freshfocus

Top Team de la 16e journée (3-1-3-3)

Jérémy Frick (Servette): Il n'a pas eu grand-chose à faire, tant l'offensive de Lugano était inefficace. Mais il a tout de même brillamment arrêté tout ce qui s'est présenté à lui. Un blanchissage à dix. Respect!

Joël Schmied (Sion): Quand il joue contre Winterthour, il est fort comme un ours! Dimanche, il a marqué pour la deuxième fois de la saison.... et à chaque fois contre Winterthour! Cette fois-ci, dans le plus pur style de Gerd Müller!

Steve Rouiller (Servette): Il a réveillé l'attaquant qui sommeillait en lui depuis ses jeunes années! Le défenseur central marque deux buts pour Servette - et ce en infériorité numérique!

Pius Dorn (Lucerne): A l'origine des deux actions offensives vraiment dangereuses de Lucerne.

Ali Kabacalman (Sion): Il a effectué de nombreuses passes de rêve en profondeur et a préparé les deux premiers buts valaisans. Le deuxième avec un caviar pour Ilyas Chouaref.

Filip Ugrinic (YB): Il est omniprésent. Il impressionne par son physique, son punch, ses passes intelligentes et ses idées surprenantes. Bref, il est prêt pour l'équipe nationale!

Théo Berdayes (Sion): Un but et une passe décisive. Il est le vainqueur de la victoire valaisanne à la Schützenwiese.

Théo Magnin (Servette): L'homme à tout faire de Thomas Häberli! Le joueur de l'équipe nationale M21 débute en tant que numéro six et termine le match arrière gauche. Fort!

Alvyn Sanches (Lausanne): Il crée régulièrement de superbes occasions avec son pied gauche très fin. En raison d'un hors-jeu très léger, il ne marque pas le but de la victoire à Bâle.

Young-jun Lee (GC): Il réussit ses dribbles, délivre une passe décisive et peut garder les ballons devant. Un avant-centre complet.

Alan Virginius (YB): Les Saint-Gallois ne parviennent jamais à maîtriser Alan Virginius. Le Français est omniprésent et amène un danger constat avec son incroyable vitesse. Notamment en préparant deux buts d'YB.

Flop Team de la 16e journée (4-3-3)

Stefanos Kapino (Winterthour): Le portier grec a encaissé trois buts. Il y a toujours une part de malchance, mais aussi un peu d'inefficacité de sa part.

Kévin Mouanga (Lausanne): Benie Traoré l'a fait souffrir. Il ne trouve pas de solution contre lui et semble dépassé. Il est cependant décisif sur le 1-1.

Christian Marques (Yverdon): Jusqu'à son erreur de la 53e minute, Yverdon faisait un bon match défensivement. Cette erreur est décisive dans la défaite des Nord-vaudois.

Granit Lekaj (Winterthour): Impliqué dans les trois buts encaissés par Winti! Sur le premier, il a beaucoup de malchance. Les deux autres auraient dû être mieux gérés. Certes, il marque son premier but en Super League. Mais c'est une trop maigre consolation.

Noah Yannick (Saint-Gall): Nous avons pitié pour ses larmes et cela fait mal pour un jeune de 20 ans de recevoir un rouge et d'être ensuite élu plus mauvais joueur du match. Mais la façon dont il s'est lancé dans le duel contre Darian Males était insensée.

Hugo Komano (Yverdon): Un match compliqué pour Hugo Komano! Il n'a jamais pu garder un ballon et faire souffler son équipe. La tactique défensive de son entraîneur n'a pas aidé non plus.

Timothé Cognat (Servette): Son expulsion aurait pu coûter la victoire à Servette, mais c'est le contraire qui s'est produit. Il faut cependant dire que son carton rouge était très, très sévère, car il n'avait aucune intention de faire faute.

Josias Lukembila (Winterthour): Il cherche sa position sur le terrain pendant 45 minutes. Et les supporters le cherchent aussi. Ognjen Zaric le sort du terrain à la pause.

Kacper Przybylko (Lugano): Le Polonais avait dans les pieds l'occasion de faire revenir son équipe dans le match. Mais il échoue.

Kevin Carlos (Bâle): Pas son match contre Lausanne. Il se crée certes des occasions. Mais il les rate parfois trop facilement.

Umeh Emmanuel (FCZ): Il devait remplacer Juan José Perea, l'assurance-vie de l'attaque, suspendu et il l'a fait de la plus mauvaise manière possible: Pas de but et une expulsion.