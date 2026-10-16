«Il fallait faire un match sérieux, on l'a fait»

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2024, le Servette FC se verrait bien retourner au Wankdorf en juin prochain. Pour remporter un trophée de plus dans une histoire déjà riche, bien sûr, mais aussi dans le but de disputer une Coupe d'Europe la saison suivante, ce qui est l'objectif officiel assigné aux joueurs et au staff technique. Il faudra donc finir sur le podium en championnat ou soulever le trophée dans le ciel bernois et le chemin de la capitale passait par Rotkreuz, pas loin du lac de Zoug, ce vendredi soir.

Une équipe avec des anciens pros en face, un terrain compliqué, des duels à la limite de la régularité: Servette a eu droit à un vrai match de Coupe et l'a bien négocié, jusqu'aux selfies d'après-match directement sur la pelouse (ou ce qu'il en restait). Au final, une victoire 4-0, loin d'être flamboyante, mais tout à fait tranquille, avec un doublé de Kingstone Mutandwa (six buts sur les cinq derniers matches) et une réussite de Thomas Lopes et de Pedro Naressi. Sans oublier un blanchissage pour le deuxième gardien Léo Besson, préféré à Edvinas Gertmonas ce vendredi.

Servette a bien répondu au défi physique

«On a fait un match presque parfait sur le plan défensif. Ils n’ont pas eu une seule occasion, pas un ballon chaud. Léo n’a rien eu à faire, mais c’est parce qu’on a très bien défendu», a assuré Jocelyn Gourvennec. «On a fait le match qu’on voulait sur un terrain très, très difficile, sur lequel il était compliqué de jouer au foot. Mais on a fait ce qu’on avait dit, c’est-à-dire être très sérieux, avoir les bonnes attitudes et sanctionner l'adversaire dès qu’on pouvait. Ils ont joué très long, avec beaucoup de duels et de combats, et on a bien répondu à ça. On ne s’est pas mis à la faute. À part notre premier quart d’heure de deuxième mi-temps, qui a été un peu poussif et laborieux, on a été costauds. Je pense que ça aurait même pu faire plus que 4-0, mais on a été vraiment très sérieux.»

Seul bémol: trop de cartons

Une bonne soirée, donc. «C’était un match qui aurait pu être un piège, qui aurait pu être problématique vu l’état du terrain et les conditions. Mais on se l’est rendu relativement facile au fur et à mesure de la rencontre. Et on a définitivement pris le dessus dans les vingt dernières minutes», a enchaîné le technicien breton, lequel a simplement regretté que son équipe ait reçu quatre cartons jaunes (Lilian Njoh, Quentin Maceiras, Jasper Karlsson, Marco Burch), ce qui était un peu trop à son goût.

Un tour de plus qu'en 2025, déjà

«On a pris beaucoup de cartons, je trouve, beaucoup trop, parce qu’eux ont joué dur et n’ont pas été très sanctionnés. Mais on a su garder notre sang-froid, ce qui représente aussi un bon apprentissage dans notre parcours en Coupe», a-t-il assuré, alors que Servette a déjà franchi un tour de plus que la saison dernière, la première de Jocelyn Gourvennec en Suisse. Les Grenat étaient en effet tombés au deuxième tour à Yverdon, un tirage évidemment moins facile que celui de cette année.

Le SFC se voit-il aligner au bout cette année? «Bien sûr. Mais tous les entraîneurs de Super League et de Challenge League vous répondront la même chose. On veut faire un bon championnat et aller le plus loin possible en Coupe, c'est une évidence», répond Jocelyn Gourvennec, lequel sera attentif au tirage au sort dimanche soir, sans avoir une préférence particulière. «La Coupe, ça ne se planifie pas, ça se construit match après match.»

Des automatismes pour les quatre de devant

S'il a fait tourner en défense et au but («Je voulais aussi concerner des joueurs qui méritaient de démarrer les matches»), Jocelyn Gourvennec a demandé à son quatuor offensif d'enchaîner, après le dynamitage du FC Sion en Super League (3-0). Mathis Lambourde, Thomas Lopes et Jasper Karlsson ont donc débuté en soutien de Kingstone Mutandwa et, si les deux ailiers ont livré un match sur courant alternatif, avec du bon et du moins bon, le jeune milieu offensif d'Ambilly et l'avant-centre zambien ont été excellents, dans la foulée de leur récital face aux Valaisans.

Vaduz au menu en Super League

Surtout, le fait d'avoir enchaîné permet à ces quatre joueurs de parfaire leurs automatismes, ce qui était exactement l'idée de Jocelyn Gourvennec. «Je suis satisfait de ce point-là aussi», a-t-il confirmé.

D'habitude, en Coupe de Suisse, face à un adversaire de ligue inférieure, les coaches changent leur ligne d'attaque et conservent leur défense-type, mais le contexte et le recrutement tardif au mercato ont conduit l'entraîneur du SFC à faire l'inverse. Et il y a très fort à parier que les quatre hommes soient titulaires face à Vaduz samedi prochain en Super League.