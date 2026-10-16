Servette, sans être brillant, passe tranquillement à Rotkreuz

Pas de mauvaise surprise! Le Servette FC s'est imposé 4-0 ce vendredi à Rotkreuz (2e ligue inter) et se retrouve en 8es de finale de la Coupe de Suisse. Kingstone Mutandwa, le nouveau buteur en série du SFC, s'est offert un doublé.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un week-end du mois d'octobre, un temps qui devient frisquet, des affiches encore inédites, ce qui devient de plus en plus rare dans le football actuel: pas de doute, voilà le deuxième tour de la Coupe de Suisse!

Servette tout simplement trop fort

Servette, après avoir ventilé Bavois (7-0) au premier tour, se déplaçait ce vendredi soir à Rotkreuz, une petite bourgade agréable entre Lucerne et Zoug, pour y défier une équipe de 2e ligue inter qui compte plusieurs noms connus des amateurs de football suisse. Jordi Nsiala, Nedim Sacirovic et Bujar Lika, par exemple, ne sont pas des inconnus, mais ce Servette FC-là était trop fort pour tomber dans le piège des hommes de Roland Schwegler, autre nom ayant une certaine résonance au niveau national.

Si 200 fans genevois, ayant confondu 16 octobre et 1er août au coup d'envoi pour le plus grand bonheur des enfants locaux, avaient effectué le déplacement, 1250 supporters du FC Rotkreuz espéraient eux assister à un exploit du club zougois, mais Servette a fait le boulot, tranquillement, sans être aussi flamboyant qu'à Bavois.

Aux Peupliers, face à une équipe de Promotion League, les Genevois menaient 4-0 après dix minutes! Cette fois, ils ont dû attendre la 13e minute pour ouvrir le score grâce à une jolie frappe de Thomas Lopes consécutive à un travail préparatoire très propre de Quentin Maceiras et de Kingstone Mutandwa.

Kingstone Mutandwa, un avant-centre qui marque

Le SFC, qui avait connu un tout de début de match un peu chahuté, a facilement géré son avantage et doublé la mise à la 40e grâce à un centre parfait de Mathias Lambourde, lui-même servi par Quentin Maceiras, pour Kingstone Mutandwa. Le nouvel avant-centre grenat a ainsi marqué pour son... cinquième match consécutif!

Servette avait donc déjà plié l'affaire à la pause et il est à relever que Jocelyn Gourvennec a profité de ce match pour offrir la possibilité à son quatuor offensif, très performant contre Sion la semaine dernière, de gagner des automatismes. Comme contre les Valaisans, Thomas Lopes évoluait donc en position de meneur de jeu derrière l'avant-centre zambien, avec Mathis Lambourde et Jasper Karlsson sur les côtés. Derrière, par contre, le technicien breton procédait à quelques aménagements, Téo Allix et Marco Burch étant alignés en défense centrale, ainsi que Léo Besson dans le but.

Rotkreuz se battait bien en début de deuxième période, avant de craquer dans les vingt dernières minutes. Téo Allix, passé latéral droit à l'heure de jeu, centrait parfaitement pour le doublé de Kingstone Mutandwa (73e, 3-0). Une boulette du gardien local Jan Studerus offrait le 4-0 à Pedro Naressi (80e). Les Grenat, sans être flamboyants, ont largement assuré l'essentiel. Les voilà en 8es de la Coupe de Suisse!