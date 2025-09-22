Le Stade Nyonnais a éliminé le FC Zurich en Coupe de Suisse grâce à une panenka audacieuse de Leorat Bega. Sa célébration provocante a déclenché un bref accrochage avec les supporters, rapidement maîtrisé.

1/6 Après la célébration des joueurs de Nyon devant le bloc des supporters du FC Zürich, une brève altercation éclate. Photo: Keystone

Christian Finkbeiner

D’une panenka audacieuse, Leorat Bega a scellé dimanche le sort du FC Zurich en Coupe de Suisse lors de la séance de tirs au but, offrant la victoire au Stade Nyonnais, club vaudois de Challenge League.

Une célébration provocante

Mais juste après son penalty réussi, le héros de Nyon s’est dirigé directement vers les supporters du FCZ pour célébrer. À quelques mètres des fans visiteurs, Leorat Bega a posé symboliquement son doigt sur ses lèvres. Rejoint par ses coéquipiers en train d’exulter, il s’en est fallu de peu pour que la situation dégénère.

Quelques supporters du FC Zurich ont pénétré sur le terrain, formant un attroupement mêlant joueurs, staff et fans, et la tension a rapidement monté. Heureusement, le calme est vite revenu : la majorité des supporters est restée derrière la barrière et la plupart des joueurs ont gardé leur sang-froid, évitant ainsi une bagarre générale.

«Rien de méchant»

Leorat Bega ne se sent pas coupable. «C’était juste pour rigoler, pour chambrer. C’est le foot. Eux, s’ils marquent, ils chambrent aussi. Les supporters nous ont sifflés tout le match, alors on pouvait bien réagir à notre tour. Il n’y avait rien de méchant», explique-t-il au Blick. «Il y a eu quelques poussades, mais comme je l’ai dit, c’était pour rigoler.»

Grâce au bon sens de presque tous les participants, le coup de maître du club de Challenge League n’a pas été éclipsé par les débordements. Leorat Bega reste le héros grâce à son penalty audacieux: «Je savais dès le départ que j’allais faire une panenka. Je voulais surprendre le gardien.»

Et il avait raison: le gardien du FC Zurich, Yanick Brecher, a plongé dans un coin, laissant filer le ballon délicatement tiré au centre du but. «Je pensais plutôt le placer dans l’axe, mais j’ai senti que le gardien partirait à droite. J’ai pris le risque, et mes coéquipiers ne m’en auraient pas voulu. Et ça a marché, Dieu merci», a conclu l’attaquant.