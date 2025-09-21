DE
Nyon élimine Zurich, s'ensuit une violente bagarre
Provocation devant les fans:Nyon élimine Zurich, s'ensuit une violente bagarre

Des gnons à Nyon
Les Nyonnais célèbrent devant les fans zurichois, la situation dégénère

Chaud à Colovray! Le Stade Nyonnais a éliminé le grand Zurich de la Coupe de Suisse, mais les célébrations des joueurs devant la Südkurve ont provoqué des échauffourées, heureusement vite maîtrisées.
Le FCZ est éliminé à Nyon.
Andri Bäggli et Carlo Steiner

Le Stade Nyonnais a créé une nouvelle sensation en Coupe de Suisse. Le pensionnaire de Challenge League a renversé le FC Zurich aux tirs au but! 

La fête a toutefois été ternie par des échauffourées au coup de sifflet final. Les célébrations nyonnaises devant le parcage visiteur ont déclenché la colère des fans zurichois. Gobelets et objets divers ont volé sur la pelouse. Quelques supporters ont franchi la barrière menant au terrain, sans s’en prendre directement aux joueurs vaudois, évitant ainsi une escalade. Rapidement contenue, la tension est retombée. Nyon pouvait savourer, tandis que les Zurichois rentraient, trempés et éliminés.

