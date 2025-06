Brian Beyer: «Un jour, je gagnerai cette Coupe»

Battus en finale par Bâle, Brian Beyer et le FC Bienne quittent la Coupe avec des regrets… mais aussi de la fierté. Buteur au Wankdorf, l’attaquant français rêve déjà de revenir et de soulever un jour ce trophée.

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Un match comme celui-ci permet de se construire, de voir plus grand. Je ne sais pas quand, mais je remporterai cette Coupe un jour», annonce Brian Beyer, quelques minutes seulement après la défaite de son FC Bienne face à Bâle ce dimanche (1-4). Un revers qui laisse forcément un goût amer dans la bouche de l'attaquant français, tant les Seelandais ont été à la hauteur de l'événement face au champion suisse.

«Je pense que si on tient dix minutes de plus après l'égalisation, on les fait douter», regrette le numéro 68, auteur d'une bonne prestation et justement du seul but biennois au Wankdorf. Une réussite tombée quelques minutes seulement après un premier face à face manqué avec Marwin Hitz. Un moment suspendu pour le Français, lui qui a dû batailler durant sa carrière pour vivre un tel instant. «C'était une bonne sensation, se remémore-t-il dans les entrailles du stade bernois. Tu marques devant plus de 30'000 personnes... Tu n'entends plus rien après.»

«C'est en Suisse que je me sens bien»

Mais voilà, Bienne a ensuite craqué et encaissé trois buts entre la 67e et la 80e minute de jeu. «Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'autre», regrette encore l'attaquant. C'est le foot. Ils ont de la chance en championnat, ils en ont eu encore aujourd’hui. Félicitations au FC Bâle pour leur doublé.»

S'il est sorti du terrain avec de gros regrets, Brian Beyer, qui estime que le score ne reflète pas totalement la physionomie du match, était naturellement aussi habité par des sentiments de fierté. «On a réussi à faire rêver nos supporters. C'est dommage de ne pas avoir réussi à faire plus. Mais on a tout donné et on va essayer de les faire rêver encore plus à l'avenir», commente-t-il, heureux d'avoir fait le choix de revenir à Bienne au mois de janvier.

«C'est en Suisse que je me sens bien. Pas qu'à Bienne. C'est dans ce pays qu'on m'a donné mon premier contrat professionnel, qu'on m'a laissé m'exprimer», remercie-t-il. Place désormais à des vacances bien méritées pour le Biennois d'adoption, avant de repartir la saison prochaine pour une nouvelle mission promotion en Challenge League.