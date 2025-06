Ou s'inscrira l'avenir de Fabio Celestini la saison prochaine? Photo: TIL BUERGY

«J’aurai une discussion lundi avec mon président David Degen et mon directeur sportif Daniel Stucki. Il faut bien analyser les vingt moins qui viennent de s’écouler, explique-t-il. A l’automne 2023, j’ai repris une équipe qui était dernière du championnat. Ce soir, elle a gagné le doublé. Je n’oublie pas aussi que j’ai failli être limogé il y a trois mois... »

Fidèle à son personnage, Fabio Celestini a tenu un discours un brin détonant après ce succès 4-1 contre le FC Bienne lors de la 100e finale de la Coupe de Suisse. «Je n’ai pas d’offres, ni de Getafe, ni d’un autre club, poursuit l’ancien capitaine de Marseille. J’ai simplement le besoin de faire le point avec mes dirigeants pour tracer la meilleure voie à suivre pour le club.»

A ses côtés devant la presse, Xherdan Shaqiri se dit «curieux de savoir quelle décision prendra Fabio Celestini». «S'il devait partir demain, son nom restera à jamais lié avec l'histoire du FC Bâle», ajoute-t-il.

Xherdan Shaqiri rend hommage au FC Bienne

Homme du match, le capitaine bâlois a rendu hommage à la bravoure des Biennois. «Mais à la fin de la journée, il ne reste que les titres. Et cette Coupe de Suisse, elle à nous, lâche le no 10. Je veux mettre l’équipe en avant. C’est une équipe qui a travaillé énormément cette saison. Nous pouvons être vraiment fiers du chemin parcouru ces derniers mois.»

Pour Samir Chaibeddra comme pour Xherdan Shaqiri, cette notion de fierté compte au soir de cette finale. «Nous avons été capables de montrer un beau visage. Je retire beaucoup de fierté de cette finale, souligne l’entraîneur du FC Bienne. Maintenant, nous devons bâtir une équipe compétitive pour la prochaine saison...» On le sait, le futur du FC Bienne doit se conjuguer au plus vite avec la Challenge League.

«J’ai des regrets sur la physionomie du match, poursuit le Lyonnais. Nous avons mal joué sur certains coups et nous aurions dû être plus «tueurs», plus lucides. Et il y a aussi le 2-1 du FC Bâle qui est un peu litigieux. L’arbitre aurait peut-être dû attendre que la VAR intervienne au lieu de siffler tout de suite le penalty. Sur le plan tactique, je crois que nous avons été dans le juste, comme aux tours précédents face à Lugano et Young Boys.»