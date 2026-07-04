Vladimir Petkovic ne serait plus l'entraîneur de l'Algérie.

Vladimir Petkovic et l'Algérie, ce serait fini. Le Tessinois n'aurait pas survécu à la défaite face à la Suisse en 16es de finale de la Coupe du monde (2-0).

Blick Sport

L'Algérie était en colère après la défaite face à la Suisse en 16es de finale de la Coupe du monde. La presse locale et les supporters ont très rapidement demandé la tête de Vladimir Petkovic, son sélectionneur, après la performance médiocre des Fennecs.

Finalement, ils auraient rapidement eu gain de cause. Selon le journaliste Romain Molina, un accord aurait été trouvé entre la Fédération algérienne et le Tessinois, afin que celui-ci quitte ses fonctions avant la fin de son contrat. Prolongé jusqu'en 2028 juste avant la Coupe du monde, Vladimir Petkovic avait encore un accord de deux ans avec les Algériens.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

En poste depuis février 2024

L'entraîneur de 62 ans avait rejoint le Maghreb en février 2024, juste après une élimination de l'Algérie au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Son grand fait d'armes a donc été de qualifier la nation pour sa première Coupe du monde depuis 2014.

Lors de cette édition en Amérique du Nord, le «Mister» et son équipe étaient parvenus à sortir de son groupe composé de l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie en faisant partie des meilleurs troisièmes.

Face à la Suisse en 16es de finale – une «bonne petite équipe» selon son capitaine Riyad Mahrez –, l'Algérie n'a pas existé. Les choix du sélectionneur ont été grandement critiqués, notamment du fait qu'il n'a aligné aucun No 9 dès le coup d'envoi.