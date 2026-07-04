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Après le revers face à la Nati
Vladimir Petkovic ne serait plus l'entraîneur de l'Algérie

Vladimir Petkovic et l'Algérie, ce serait fini. Le Tessinois n'aurait pas survécu à la défaite face à la Suisse en 16es de finale de la Coupe du monde (2-0).
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
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Vladimir Petkovic ne serait plus l'entraîneur de l'Algérie.
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

L'Algérie était en colère après la défaite face à la Suisse en 16es de finale de la Coupe du monde. La presse locale et les supporters ont très rapidement demandé la tête de Vladimir Petkovic, son sélectionneur, après la performance médiocre des Fennecs.

Finalement, ils auraient rapidement eu gain de cause. Selon le journaliste Romain Molina, un accord aurait été trouvé entre la Fédération algérienne et le Tessinois, afin que celui-ci quitte ses fonctions avant la fin de son contrat. Prolongé jusqu'en 2028 juste avant la Coupe du monde, Vladimir Petkovic avait encore un accord de deux ans avec les Algériens.

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En poste depuis février 2024

L'entraîneur de 62 ans avait rejoint le Maghreb en février 2024, juste après une élimination de l'Algérie au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Son grand fait d'armes a donc été de qualifier la nation pour sa première Coupe du monde depuis 2014.

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Lors de cette édition en Amérique du Nord, le «Mister» et son équipe étaient parvenus à sortir de son groupe composé de l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie en faisant partie des meilleurs troisièmes.

Face à la Suisse en 16es de finale – une «bonne petite équipe» selon son capitaine Riyad Mahrez –, l'Algérie n'a pas existé. Les choix du sélectionneur ont été grandement critiqués, notamment du fait qu'il n'a aligné aucun No 9 dès le coup d'envoi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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