«Nous avons encore un gros compte à régler avec le Portugal»

C'est la première fois que Gregor Kobel se rend à un grand tournoi en tant que gardien titulaire de l'équipe de Suisse. Dans une interview avec Blick, le portier de Dortmund parle de sa belle saison, mais pas uniquement.

Lucas Werder

Gregor Kobel, cette saison, vous avez été élu meilleur gardien de but en Bundesliga par le magazine «Kicker». Que signifie pour vous une telle distinction?

(Rires) Cela me fait évidemment plaisir. Mais je laisse très volontiers ces évaluations à d'autres.

La saison du Borussia Dortmund s'est achevée avec le titre de vice-champion. Quel est votre bilan?

Nous pouvons être très satisfaits de notre nombre de points (ndlr: 73). C'est la cinquième meilleure récolte de l'histoire du BVB. C'est très positif. En Coupe et en Ligue des champions, la situation est un peu différente. Là, nous ne sommes certainement pas allés aussi loin que nous l'avions imaginé.

Mais malgré la forte saison de Dortmund en Bundesliga, l'écart avec le Bayern Munich est finalement de 16 points.

Le Bayern était une équipe très forte cette saison et a réalisé une très bonne saison. Je ne peux que les féliciter pour le championnat.

Ne faut-il pas admettre que le Bayern est tout simplement hors de portée à l'heure actuelle?

Bien sûr, nous avons abordé la saison dans le rôle d'outsider. Malgré tout, nous avons nos ambitions et nous voulons toujours faire le maximum. Se mesurer à ce Bayern Munich est un défi. Mais les défis me plaisent.

Cette saison, vous avez réussi 15 blanchissages, un record pour le club. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre évolution personnelle?

J'ai fait une bonne saison. Mais je me promets toujours de continuer à travailler sur certaines choses. Après tout, j'ai encore quelques années devant moi (rires).

Tôt ou tard, un changement de club pourrait arriver. Chaque fenêtre de transfert donne lieu à des rumeurs à votre sujet. La prochaine étape aura-t-elle lieu cet été?

J'ai encore deux ans de contrat et je me sens très bien à Dortmund, tout le monde le sait. Je ne me fais pas de soucis de ce genre et je ne fais pas de commentaires sur les rumeurs. Le club et les fans méritent que je me concentre toujours à 100% sur ici et maintenant. Cela vaut aussi pour les fans de la Nati. À partir de maintenant, je me concentre entièrement sur la Coupe du monde.

C'est la première fois que vous abordez un grand tournoi en tant que No 1. Qu'est-ce que cela change?

C'est très différent quand tu sais que tu vas être utilisé à chaque match. C'est un autre défi mental que lorsque tu te rends à un tournoi en tant que remplaçant et que ta tâche consiste à soutenir les autres.

Vous avez néanmoins déjà disputé un match de Coupe du monde. Au Qatar, vous étiez titulaire lors du match de groupe face à la Serbie (3-2). Quels souvenirs gardez-vous du tournoi en 2022?

Après avoir été sélectionné un an plus tôt pour l'Euro, c'était mon tout premier grand tournoi auquel j'ai pu prendre part. C'est pourquoi ce Mondial restera à jamais gravé dans ma mémoire, mais pas seulement à cause du match contre la Serbie.

Comment votre rôle au sein de la Nati a-t-il évolué au cours des dernières années?

En tant que No 1, tu assumes une autre fonction. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à un rôle de leader. Les structures de l'équipe se sont développées depuis de nombreuses années. Les gars savent ce qui est important. C'est une bonne chose. Je me concentre toujours sur l'aide que je peux apporter à l'équipe, avec mes qualités sur le terrain ou en dehors.

Quels sont les atouts de la Nati pour la Coupe du monde?

Si nous faisons appel à tout notre potentiel, nous pouvons poser des problèmes à n'importe quel adversaire. Nous l'avons prouvé, et pas seulement lors des derniers Euros.

En tant que joueur, vous arrive-t-il de jeter un coup d'œil au tableau du tournoi pour prévoir quels adversaires vous pourriez rencontrer lors de la phase à élimination directe?

C'est presque inévitable. Mais je ne m'y intéresse pas vraiment.

Mais cela signifie que vous savez qu'en cas de victoire dans le groupe, un nouveau duel avec le Portugal pourrait avoir lieu en huitièmes de finale?

Voyons si cela se produit effectivement. Mais après la dernière Coupe du monde, nous avons encore un gros compte à régler avec le Portugal.

L'été dernier, la Nati a disputé deux matches amicaux aux Etats-Unis. Dans quelle mesure cette expérience peut-elle être utile pour le tournoi de la Coupe du monde?

L'avenir nous le dira. Le fait d'avoir déjà vécu certains processus peut être très utile. Pour l'équipe et le staff.

Est-ce que cela vaut aussi pour la Coupe du monde des clubs que vous avez disputée avec Dortmund?

Je pense que je peux certainement en profiter aussi. Nous avons beaucoup voyagé d'un lieu à l'autre et avons déjà vu différents stades. La Coupe du monde apportera quand même des conditions très différentes.

Quel regard portez-vous sur la situation politique actuelle aux États-Unis, pays hôte de la Coupe du monde?

J'essaie de faire une certaine distinction. Le sport est une belle chose qui relie les gens entre eux. Ce qui caractérise le football, c'est que des gens très différents, issus de sociétés différentes, se retrouvent ensemble sur le terrain, il n'y a pas de différences.

Les thèmes politiques ne vous intéressent-ils pas du tout?

Si, bien sûr, je m'informe et je suis les choses. Mais je ne pense pas que je doive donner mon avis partout. Nous, les footballeurs, devons de toute façon le faire plus souvent que nous ne le souhaiterions. Il y a de nombreuses personnes qui peuvent donner une opinion politique plus qualifiée que la mienne.