La colère de Young Boys après les annonces de Murat Yakin

Quelques heures avant le dernier match de championnat d’YB contre Sion, Alvyn Sanches et Joël Monteiro ont appris leur non-sélection pour la Coupe du monde. Le timing de cette annonce a provoqué la colère des dirigeants bernois.

Tobias Wedermann

Il est dimanche, 17 heures, et le dernier match de championnat entre Young Boys et Sion se dispute sur la pelouse du Wankdorf lorsque Blick révèle une information qui circulait déjà dans l’entourage des joueurs avant même le coup d’envoi. Les deux joueurs d’YB Alvyn Sanches et Joël Monteiro ont appris, quelques heures plus tôt, de la part du sélectionneur suisse Murat Yakin, qu’ils ne disputeront pas la Coupe du monde. Christian Fassnacht, lui, figure bien dans la sélection et porte le brassard de capitaine côté bernois.

Spycher écrit à la fédération

Les dirigeants d’YB découvrent cette information en tribune à travers les révélations médiatiques. Ils étaient convaincus que Joël Monteiro ainsi que leur numéro 10 Alvyn Sanches prendraient tous deux la direction de l’Amérique du Nord. Les responsables bernois ignoraient également, à ce moment-là, que leurs joueurs avaient déjà été informés par Murat Yakin avant le dernier match de championnat. Une situation qui met Christoph Spycher hors de lui. Après le 3-3 contre Sion, le patron d’YB s’installe devant son ordinateur et adresse un e-mail aux dirigeants de l’Association suisse de football, au directeur des équipes nationales Pierluigi Tami ainsi qu’au président Peter Knäbel.

Le message aurait été particulièrement virulent. Des sources décrivent auprès de Blick un contenu «vraiment très critique» et «très dur». Spycher aurait surtout été irrité par le timing de cette annonce, quelques heures avant un match d’YB sans enjeu sportif pour les Bernois. Il aurait remis en question le professionnalisme de la fédération ainsi que la manière dont le processus a été géré.

En coulisses, à Berne, certains se demandent même si l’immense déception liée à cette non-sélection pourrait avoir un lien avec la blessure musculaire de Monteiro. L’attaquant a dû quitter le terrain après seulement 37 minutes et sera absent plusieurs semaines. Une autre interrogation existe également: la frustration est-elle accentuée par le fait que deux candidats à des transferts de plusieurs millions n’ont pas vu leur valeur marchande augmenter avec une participation au Mondial?

YB critique la gestion de la fédération

«Dans ce mail adressé à Peter Knäbel et Pierluigi Tami, j’ai indiqué que nous ne trouvions pas professionnel d’annoncer à des joueurs, quelques heures avant un match de championnat, que leur rêve de Coupe du monde s’était envolé», explique Christoph Spycher à Blick. Il précise qu’il ne s’agissait «absolument pas de critiquer les décisions», mais bien la manière dont l’information a été communiquée. «Nous sommes très heureux que Marvin Keller et Christian Fassnacht aient été retenus, et nous sommes tristes qu’Alvyn Sanches et Joël Monteiro ne l’aient pas été, d’autant plus que Joël s’est aussi blessé dimanche», explique Spycher. Les discussions qui ont suivi avec Peter Knäbel et Pierluigi Tami ont toutefois été constructives. «Ils ont reconnu que la façon de faire n’avait pas été bonne. Le sujet est désormais clos pour nous.»

Le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami souligne également auprès de Blick que les échanges avec les responsables d’YB ont toujours été constructifs. «J’ai détaillé le déroulement et la prise de contact la veille de l’annonce de la sélection. Nous avons écrit aux joueurs et leur avons laissé le choix du moment auquel ils souhaitaient avoir cette conversation», développe le Tessinois.