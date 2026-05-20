Tour d'horizon des dossiers brûlants de l'équipe de Suisse

Bastien Feller Journaliste Blick

L’équipe de Suisse entre dans la dernière ligne droite de sa préparation pour la Coupe du monde. Distillé entre lundi et mardi, le programme de la Nati est désormais entièrement connu. Une première partie du groupe se réunira lundi à Saint-Gall, avant l’arrivée du reste des internationaux jeudi. Dimanche aura lieu un premier match amical, face à la Jordanie. Puis, deux jours plus tard, joueurs et staff s’envoleront pour San Diego afin d’y peaufiner les derniers réglages avant un ultime test contre l’Australie, le 6 juin, avant de commencer la compétition face au Qatar le 13.

«Nous voulons réussir le meilleur Mondial de l’histoire», confiait Murat Yakin dimanche dernier dans nos colonnes. Une ambition que le sélectionneur suisse a de nouveau affichée ce mercredi à Zurich. Le Bâlois y a détaillé ses choix de sélection et répondu aux principales interrogations entourant la Nati. Tour d’horizon.

Le cas Alvyn Sanches

La situation:

Gravement blessé en mars 2025, Alvyn Sanches n'a pas réalisé l'été suivant le grand saut attendu en direction de l'étranger et d'un championnat de haut niveau. À la place, le Lausannois a signé à Young Boys, avec qui il a repris la compétition fin octobre. Au total, le milieu a disputé 33 rencontres avec le club bernois, dont cinq d'Europa League, pour dix buts et six passes décisives. Surtout, il a montré qu'il n'avait pas perdu sa technique soyeuse et qu'il pouvait se montrer décisif à tout moment. Même si ses six mois de compétition ont connu des hauts et des bas.

Ce que Murat Yakin en dit:

Alvyn a subi une grave blessure l’année dernière et possède un énorme potentiel. Peut-être qu’il n’est pas encore tout à fait prêt pour évoluer à ce niveau international. Mais comme je l’ai dit, il a le potentiel. À son poste, il y a aussi une très forte concurrence avec Manzambi, qui a montré l’année dernière ce dont il était capable, ainsi qu’Amdouni, qui revient lui aussi de blessure et connaît déjà l’équipe nationale. Nous en avons discuté avec lui et nous lui avons communiqué cela personnellement. Bien sûr, cela a aussi été difficile pour nous. Et pas seulement pour lui: plusieurs joueurs auraient mérité d’être emmenés. Mais au final, je veux pouvoir utiliser différents scénarios et différents systèmes. Les premiers adversaires de groupe sont connus et c’est ce qui a motivé cette décision.

L'absence d'une alternative au poste de latéral droit

La situation:

Comme pour la Coupe du monde 2022 et l'Euro 2024, Silvan Widmer est le seul latéral droit de métier à figurer dans la liste de Murat Yakin. Au Qatar, la Nati avait payé cher ce choix en huitièmes de finale face au Portugal (1-6), puisque le joueur de Mayence avait dû renoncer, malade. Le staff de la Nati avait alors dû bricoler une défense. Ces derniers mois, il est apparu évident que la Suisse naviguerait entre défense à trois et défense à quatre. Reste que les progrès affichés par Zachary Athekame dans le couloir droit, tant au poste de latéral que de piston, avec l'AC Milan, auraient pu lui valoir une convocation.

Ce que Murat Yakin en dit:

Nous voulions miser sur des joueurs qui ont fait leurs preuves et qui méritent aujourd’hui leur place. Il y avait plusieurs critères. D’une part les joueurs qui ont participé aux qualifications, mais aussi les performances et la forme du moment. J’ai la possibilité de faire évoluer plusieurs systèmes. Nous sommes très flexibles. Sur le côté droit, avec Silvan Widmer, nous avons un joueur qui connaît le poste, aussi bien dans une défense à quatre qu’en tant que piston dans une défense à cinq. Lors de l'Euro, j’ai aussi utilisé Michel Aebischer à ce poste, ainsi que Dan Ndoye. Ce sont donc des joueurs qui connaissent leur rôle et qui connaissent également le système. Luca Jaquez et Eray Cömert ont eux aussi déjà joué à cette position.

Quel état de forme pour Zeki Amdouni?

La situation:

Quelques mois après la grave blessure d'Alvyn Sanches, au début de la préparation estivale avec Burnley, c'était au tour de Zeki Amdouni de se déchirer un ligament croisé. De quoi éloigner des terrains le buteur genevois jusqu'au premier mai. Depuis, il a pu passer 45 minutes sur les terrains de Premier League avec le 19e du championnat. Suffisant tout de même pour que Murat Yakin, grand fan de l'attaquant passé par le LS et Bâle notamment, le convoque pour la Coupe du monde.

Ce que Murat Yakin en dit:

Nous lui avons rendu visite en février et il s’entraînait déjà à ce moment-là, mais de son côté. Il a repris l’entraînement collectif depuis deux mois et compte désormais trois entrées en jeu. Médicalement, il est à 100%. C’est un joueur très polyvalent. Bien sûr, il n’est peut-être pas encore totalement à 100% sur le terrain, mais il connaît parfaitement notre manière de jouer. Il connaît les systèmes, les automatismes et son rôle. Je suis donc heureux qu’il soit revenu à temps.

Vincent Sierro quitte le groupe au pire moment

La situation:

Depuis mars 2024 et sa première sélection, le Valaisan aux quinze sélections a manqué un seul rassemblement de l'équipe de Suisse, en novembre 2025 pour blessure. En mars dernier, le milieu de terrain formé au FC Sion a obtenu des minutes de jeu face à l'Allemagne (12) puis contre la Norvège (45). C'est toutefois depuis son salon qu'il suivra la Coupe du monde, malgré toute l'affection que lui porte Murat Yakin, qui n'a cessé de rappeler ces dernières années son admiration. Joël Monteiro, lui aussi présent en mars et buteur face à la Mannschaft, manquera également le Mondial.

Ce que Murat Yakin en dit:

Évidemment, ils n’étaient pas heureux. Cela a été très émotionnel, car ils faisaient partie du groupe jusqu’ici. Concernant Vincent, cela n’a absolument rien à voir avec le fait qu’il joue en Arabie saoudite. Nous savons que c’est un grand professionnel, qu’il se prépare de manière extrêmement sérieuse à chaque entraînement et à chaque match. Mais je me suis concentré sur les joueurs évoluant dans les cinq grands championnats. Nous avons beaucoup d’options dans l’entrejeu. L’équipe est déjà bien rodée avec Granit et Remo. Ensuite, il y a Jashari, un jeune joueur qui participe déjà à sa deuxième Coupe du monde. Puis nous avons aussi Zakaria, Sow et Aebischer, ce qui crée une énorme concurrence.

Malheureusement, Monteiro s’est blessé, même s'il était déjà prévu auparavant qu’il ne fasse pas partie du groupe. J’ai choisi de miser sur un profil totalement différent (ndlr: Christian Fassnacht). Un joueur qui apporte de la présence dans la surface, qui connaît l’équipe, les automatismes et son rôle.

Murat Yakin veut rendre ce Mondial «historique»

La situation:

Dans toute son histoire, l’équipe de Suisse a atteint à trois reprises les quarts de finale d’une Coupe du monde: en 1934, 1938 et 1954. Une éternité. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Nati disputera son sixième Mondial consécutif. Seule l’édition 2010, en Afrique du Sud, s’était arrêtée dès la phase de groupes. Lors des Euros 2020 et 2024, la Suisse est parvenue à franchir le cap des huitièmes de finale. Des expériences qui doivent lui permettre de réussir la même performance cet été.

Ce que Murat Yakin en dit:

On peut définir le succès à travers les résultats. Mais la manière compte tout autant, tout comme l’image que nous renvoyons sur le terrain. Nous l’avons montré lors des derniers matches et pendant les qualifications: nous voulons proposer un football de qualité, offensif et intense. Ensuite, le résultat sera ce qu’il sera. Naturellement, nous voulons aller le plus loin possible. Mais nous avançons match après match. D’abord franchir la phase de groupes, puis aborder les matches à élimination directe, un contexte que nous connaissons déjà assez bien, notamment grâce à notre quart de finale à l’Euro. Si nous voulons rêver un peu plus grand, nous pouvons aussi nous dire que nous aurions peut-être pu aller encore plus loin à ce moment-là. Je suis convaincu que ce groupe est capable de réussir cela lors de cette Coupe du monde.