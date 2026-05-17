La sélection pour la Coupe du monde, Noah Okafor, Johan Manzambi, les ambitionss de la Nati... Murat Yakin se confie en profondeur à Blick, à un petit mois du coup d'envoi.

Tobias Wedermann et Toto Marti

L'effectif de la Nati sera dévoilé petit à petit jusqu'à mercredi, date de l'annonce officielle de la liste et de la conférence de presse de Murat Yakin. A un mois du début de la Coupe du monde, le sélectionneur s'est confié à Blick.

Murat Yakin, au début de l'année, vous avez accordé une double interview à Blick avec Patrick Fischer. Son rêve de Mondial est déjà terminé, contrairement au vôtre. Que pensez-vous de cette histoire?

J'ai lu les médias, et j'ai vu que beaucoup de gens différents avaient commenté l'affaire. Ce n'est pas à moi de le faire.

Ala veille de la Coupe du monde, pouvez-vous encore vous déplacer en Suisse sans être dérangé?

Ce n'est pas toujours facile, je l'admets. J'apprécie chaque contact avec les fans, j'aime prendre des selfies ou parler avec eux. Je suis aussi un mari et un père qui passe du temps avec sa famille, mais qui est quand même très souvent reconnu.

Comment votre famille gère-t-elle cette situation?

Ils ont développé une certaine compréhension pour certaines situations, et je comprends qu'ils ne soient pas satisfaits lorsque je suis constamment pris d'assaut. J'ai alors droit à des regards méchants (rires).

Y a-t-il des choses que vous ne pouvez plus faire?

En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, on a de fait beaucoup plus de liberté qu'un entraîneur de club. Le calendrier est moins chargé. Mais la chose la plus compliquée pour moi, c'est aller au centre commercial. Là, c'est impossible d'avancer d'un mètre!

Regardezvous chaque match de vos joueurs en espérant que personne ne se blesse?

Je suis plutôt heureux de voir combien de joueurs sont dans le rythme, montrent de bonnes performances et font partie des piliers de leur équipe. Mais lorsqu'un d'eux se blesse, vous avez raison, je deviens nerveux.

Quels sont vos objectifs pour la Coupe du monde?

Réussir le meilleur Mondial de l'histoire, tout simplement. Avoir frôlé la finale de l'Euro, ou en tout cas avoir cru que c'était possible d'y parvenir, nous donne des raisons d'être ambitieux.

Cela signifie: au moins les quarts de finale?

Vous pouvez interpréter mes déclarations par rapport au résultat brut, mais aussi à la manière de jouer. Nous voulons bien sûr aller le plus loin possible. Si nous sortons en bonne position du groupe, nos chances grandiront.

A partir de quand les tirs au but seront-ils pratiqués à l'entraînement?

Les joueurs font de toute façon des tirs au but après chaque entraînement. Et nous aurons beaucoup de statistiques. Je travaille encore à une solution pour simuler les dix secondes de marche, sous pression, entre le rond central et le point de penalty.

Tous les joueurs se rendront-ils en même temps au camp d'entraînement à Saint-Gall ?

Les joueurs qui jouent en Angleterre, en Italie et en Espagne jouent encore en championnat le 24 mai. Nous leur accordons trois jours de congé et ils arriveront jeudi.

Cela représente environ la moitié de votre effectif. Profiterez-vous des premiers jours pour convoquer des jeunes joueurs pour préparer l'avenir?

Nous prévoyons de convoquer 23 joueurs et trois gardiens, pas plus. Le groupe sera donc restreint au début. Nous ne voulons plus rien toucher à l'excellente alchimie de l'équipe que nous avons construite.

En clair, cela signifie que pour les jeunes comme Alessandro Vogt, Sascha Britschgi, Zachary Athekame ou Anthony Racioppi, la porte du Mondial est fermée?

J'ai toujours dit que si nous n'avions pas de blessés, il ne devrait pas y avoir de surprises. Mais la liste de piquet est aussi très importante et constitue pour chaque joueur une porte d'entrée pour la Coupe du monde.

Mais dans le cas de Noah Okafor, les portes sont à nouveau grandes ouvertes. En novembre, on aurait pensé que c'était impossible.

Son évolution est très positive. Et nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'elle le soit, des deux côtés. En novembre dernier, cela n'était effectivement pas encore être le cas.

Mais ensuite, il y a eu la rencontre à Leeds.

Nous y avons vraiment eu une très bonne discussion, honnête et constructive. Sa nouvelle équipe de conseillers est également très compétente et a exercé une influence positive. De plus, il a encore fait des progrès impressionnants sur le plan footballistique, que nous n'avons jamais critiqué. Pour autant qu'il soit en forme, il sera présent et je suis heureux que, grâce à ce dénouement heureux, nous puissions donner à l'équipe une force offensive supplémentaire. Noah peut devenir un facteur important lors de la Coupe du monde.

Les excuses de Noah Okafor à l'équipe résultaient-elles un ordre de votre part?

Il n'était pas question pour moi qu'il revienne comme si de rien n'était. J'ai exigé de lui qu'il réfléchisse à quelque chose. Il en a résulté un discours devant l'équipe, au cours duquel il a présenté ses excuses.

Comment jugez-vous l'évolution de Johan Manzambi, qui fait fureur à Freiburg? Pourrait-il être une option pour le onze titulaire?

Son évolution est vraiment impressionnante. Lorsqu'il a rejoint l'équipe nationale pour la première fois l'été dernier, nous avons tout de suite su qu'il avait un potentiel incroyable. En premier lieu, je suis heureux, car nous avons aussi plusieurs options à disposition grâce à Johan. Dans un tournoi, tu as besoin de beaucoup de joueurs forts, aussi bien dans le onze de départ que parmi ceux qui entrent en jeu.

Vous avez un groupe Whatsapp avec les représentants du conseil des joueurs. Echangez-vous très régulièrement?

Il y a actuellement peu d'activité, ce qui est un très bon signe. Lorsque ce chat est actif, cela signifie généralement qu'il y a des défis à relever. Il y a alors des demandes ou des discussions. Actuellement, le dernier message est toujours celui que j'ai adressé le 1er janvier, des voeux de bonne année à tout le monde.

Votre capitaine Granit Xhaka semble être devenu un encore plus grand leader à Sunderland...

Il est né pour être un leader. La fonction de capitaine le définit parfaitement. Pour lui, ce n'est pas une pression supplémentaire, au contraire, il s'épanouit encore plus sur le terrain.

Comment avez-vous accueilli son transfert à Sunderland il y a un a ?

Nous étions assis ensemble aux États-Unis en juin dernier. Il m'a parlé de sa situation, de ses désirs et aussi d'offres, disons, plus exotiques.

Granit Xhaka dans le désert? Auriez-vous été content?

A l'époque, je me suis simplement dit: Granit est bien trop fort pour ne plus jouer au plus haut niveau. J'aurais trouvé cela dommage. Son choix d'aller Sunderland m'a aussi surpris, mais dans le même temps je l'ai trouvé très logique.

Pourquoi?

Aller à Sunderland est typique de Granit. Chercher le plus grand défi possible, le relever et acquérir de l'expérience. Lorsqu'il sera entraîneur un jour, ces situations l'aideront - et il le sait très bien.

Granit Xhaka restera-t-il avec la Nati après la Coupe du monde? Il a lui-même déclaré à Blick que cette Coupe du monde pourrait être son dernier grand tournoi avec la Nati.

Je pense qu'il restera avec la Nati au-delà de la Coupe du monde.

Au Qatar, de nombreux joueurs étaient malades. Allez-vous nommer un responsable de la climatisation aux Etats-Unis?

Bonne idée! Je réfléchis encore à la bonne personne (rires).

Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que votre dernier match de Coupe du monde contre le Portugal a peut-être été la plus grande déception de votre carrière de sélectionneur jusqu'à présent?

Oui, je suis d'accord avec cette évaluation. Nous sommes passés à côté non seulement du match en lui-même, mais aussi de toute la préparation en amont. Beaucoup de choses ont mal tourné. Il y avait sur le terrain des joueurs malades qui n'étaient pas du tout aptes à jouer.

Quelles leçons en avez-vous tirées?

Je ferais certaines choses différemment aujourd'hui. Mais nous avons aussi beaucoup évolué depuis. Nous avons professionnalisé l'ensemble du staff. Nous avons plusieurs nouveaux joueurs et membres de l'encadrement dans l'effectif et sommes dans l'ensemble nettement plus stables.

Le Portugal a été le point le plus négatif. Quel est le point fort de votre carrière de sélectionneur jusqu'à présent?

Le premier match à l'Euro 2024 contre la Hongrie. Je n'étais pas satisfait lors de la préparation avant le tournoi, nous étions beaucoup trop prévisibles - et puis nous avons surpris tout le monde. Tout a parfaitement fonctionné.

Vous comptez actuellement 57 matches en tant que sélectionneur de la Nati. Vladimir Petkovic détient le record avec 78.

Ce n'est un secret pour personne que j'aime ce travail et que je suis fier de l'exercer. En ce moment, beaucoup de choses positives se passent. Peut-être que des temps plus difficiles viendront. Si cela ne tient qu'à moi, nous pouvons volontiers franchir ce cap et battre ce record.