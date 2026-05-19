Pas moins de six joueurs du Bayern Munich figurent dans le onze de la saison du magazine «Kicker» en Allemagne. Avec Gregor Kobel, c'est également un Suisse qui a droit à cet honneur.

Julian Sigrist

Le gardien de la Nati Gregor Kobel figure pour la deuxième fois dans le onze de la saison de Bundesliga de «Kicker», après 2024. Le portier de Dortmund a obtenu la meilleure note moyenne de tous les matches auprès du magazine de football allemand, juste devant le gardien de Hambourg Daniel Heuer Fernandes. Kobel a gardé sa cage inviolée à 15 (!) reprises, a encaissé le moins de buts de tout le championnat et a également réalisé le meilleur taux d'arrêts parmi tous les gardiens titulaires. Curieusement, le Suisse n'a jamais réussi à se faire une place dans le onze idéal d'une journée de championnat.

Sinon, le onze de la saison est sans surprise dominé par les joueurs du Bayern Munich. En défense, le champion est doublement représenté par Konrad Laimer et Jonathan Tah. Un deuxième joueur de Dortmund, Nico Schlotterbeck, fait également partie de l'équipe type. La défense est complétée par le surprenant Vladimir Coufal de Hoffenheim. Josip Stanisic (Bayern) et Luka Vuskovic (Hambourg) sont juste absents.

Johan Manzambi n'est pas de la partie

Le milieu de terrain, très offensif il est vrai, comprend également deux joueurs du Bayern. D'une part, le stratège du milieu de terrain Joshua Kimmich, d'autre part Michael Olise, qui a contribué au titre de champion des Munichois en étant impliqué sur 36 buts en Bundesliga. A cela s'ajoute Christoph Baumgartner, le seul joueur de Leipzig du onze, qui a lui aussi réalisé une saison exceptionnelle avec 13 buts. Le Genevois de la Nati Johan Manzambi, qui a tout de même fait trois fois partie du onze idéal après une journée, n'est donc pas de la partie.

Sans surprise, l'attaque est menée par Harry Kane, auteur de 36 buts en 31 matches. Le meilleur buteur a obtenu la meilleure note moyenne de tous les joueurs. Luis Diaz, auteur de 15 buts et 17 passes décisives, est le sixième joueur du Bayern. Le onze est complété par l'attaquant de Stuttgart Deniz Undav, qui a été le deuxième meilleur buteur du championnat avec 19 réussites.