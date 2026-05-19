Le gardien de la Nati Gregor Kobel figure pour la deuxième fois dans le onze de la saison de Bundesliga de «Kicker», après 2024. Le portier de Dortmund a obtenu la meilleure note moyenne de tous les matches auprès du magazine de football allemand, juste devant le gardien de Hambourg Daniel Heuer Fernandes. Kobel a gardé sa cage inviolée à 15 (!) reprises, a encaissé le moins de buts de tout le championnat et a également réalisé le meilleur taux d'arrêts parmi tous les gardiens titulaires. Curieusement, le Suisse n'a jamais réussi à se faire une place dans le onze idéal d'une journée de championnat.
Sinon, le onze de la saison est sans surprise dominé par les joueurs du Bayern Munich. En défense, le champion est doublement représenté par Konrad Laimer et Jonathan Tah. Un deuxième joueur de Dortmund, Nico Schlotterbeck, fait également partie de l'équipe type. La défense est complétée par le surprenant Vladimir Coufal de Hoffenheim. Josip Stanisic (Bayern) et Luka Vuskovic (Hambourg) sont juste absents.
Johan Manzambi n'est pas de la partie
Le milieu de terrain, très offensif il est vrai, comprend également deux joueurs du Bayern. D'une part, le stratège du milieu de terrain Joshua Kimmich, d'autre part Michael Olise, qui a contribué au titre de champion des Munichois en étant impliqué sur 36 buts en Bundesliga. A cela s'ajoute Christoph Baumgartner, le seul joueur de Leipzig du onze, qui a lui aussi réalisé une saison exceptionnelle avec 13 buts. Le Genevois de la Nati Johan Manzambi, qui a tout de même fait trois fois partie du onze idéal après une journée, n'est donc pas de la partie.
Sans surprise, l'attaque est menée par Harry Kane, auteur de 36 buts en 31 matches. Le meilleur buteur a obtenu la meilleure note moyenne de tous les joueurs. Luis Diaz, auteur de 15 buts et 17 passes décisives, est le sixième joueur du Bayern. Le onze est complété par l'attaquant de Stuttgart Deniz Undav, qui a été le deuxième meilleur buteur du championnat avec 19 réussites.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
34
86
89
2
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
34
19
65
4
Vfb Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Fribourg
34
-6
47
8
Eintracht Francfort
34
-4
44
9
FC Augsbourg
34
-16
43
10
FSV Mayence
34
-9
40
11
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hambourg SV
34
-14
38
14
FC Cologne
34
-14
32
15
Werder Brême
34
-23
32
16
VfL Wolfsbourg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim
34
-31
26
18
FC St. Pauli
34
-31
26