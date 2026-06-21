Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a porté une montre qui ne passe pas inaperçue lors de la victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Celle-ci provient d'une manufacture suisse et a une sacrée valeur.

Gian-Andri Baumgartner

La montre de Julian Nagelsmann n’est pas passée inaperçue lors de la victoire de l’Allemagne contre la Côte d’Ivoire (2-1) au Mondial 2026. Dans les arrêts de jeu, alors qu’il réclamait avec insistance le coup de sifflet final, le sélectionneur allemand a pointé à plusieurs reprises son poignet gauche du doigt, mettant involontairement en évidence son élégante tocante blanche.

Un lien avec les États-Unis

Cette montre provient de Suisse, plus précisément de Schaffhouse. Il s’agit d’un modèle de la manufacture horlogère de luxe IWC, rapporte le magazine «GQ». Selon la marque, cette pièce entretient également un lien particulier avec les États-Unis, pays hôte du tournoi.

Le boîtier blanc en céramique s’inspire en effet à la fois des uniformes de la marine américaine et des paysages hivernaux du lac Tahoe, situé à la frontière entre la Californie et le Nevada.

Le prix de cette montre? Selon le site officiel d’IWC, elle est affichée à 10'500 francs. Une somme qui ne devrait toutefois pas peser trop lourd dans le budget de Julian Nagelsmann, dont le salaire à la tête de la fédération allemande serait estimé à environ 6,5 millions de francs par an.