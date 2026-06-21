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Une IWC à 10'500 francs
Julian Nagelsmann porte une montre suisse de luxe au Mondial

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a porté une montre qui ne passe pas inaperçue lors de la victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Celle-ci provient d'une manufacture suisse et a une sacrée valeur.
Publié: il y a 47 minutes
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L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, célèbre la victoire contre la Côte d'Ivoire avec Manuel Neuer. On remarque bien sa montre blanche à son poignet gauche.
Photo: FIFA via Getty Images
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Gian-Andri Baumgartner

La montre de Julian Nagelsmann n’est pas passée inaperçue lors de la victoire de l’Allemagne contre la Côte d’Ivoire (2-1) au Mondial 2026. Dans les arrêts de jeu, alors qu’il réclamait avec insistance le coup de sifflet final, le sélectionneur allemand a pointé à plusieurs reprises son poignet gauche du doigt, mettant involontairement en évidence son élégante tocante blanche.

Un lien avec les États-Unis

Cette montre provient de Suisse, plus précisément de Schaffhouse. Il s’agit d’un modèle de la manufacture horlogère de luxe IWC, rapporte le magazine «GQ». Selon la marque, cette pièce entretient également un lien particulier avec les États-Unis, pays hôte du tournoi.

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Le boîtier blanc en céramique s’inspire en effet à la fois des uniformes de la marine américaine et des paysages hivernaux du lac Tahoe, situé à la frontière entre la Californie et le Nevada.

Le prix de cette montre? Selon le site officiel d’IWC, elle est affichée à 10'500 francs. Une somme qui ne devrait toutefois pas peser trop lourd dans le budget de Julian Nagelsmann, dont le salaire à la tête de la fédération allemande serait estimé à environ 6,5 millions de francs par an.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
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