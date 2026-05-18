Johan Manzambi, Gregor Kobel et Ricardo Rodriguez: voici les trois premiers noms officiellement assurés de monter dans l'avion pour San Diego le 2 juin. L'ASF va dévoiler les joueurs sélectionnés petit à petit jusqu'à mercredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Le voile se lève progressivement. Le gardien Gregor Kobel (Dortmund), le défenseur Ricardo Rodriguez (Betis) et le milieu de terrain geenvois Johan Manzambi de Freiburg - qui s'annonce comme l'un des rares Romands de l'équipe - sont les trois premiers noms confirmés de la sélection suisse pour la Coupe du monde.

Ils sont apparus sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'opération «Find the squad» de l'ASF qui invite les fans à trouver les noms des heureux élus dans une sorte de jeu de piste imagé. La divulgation du cadre se fait de façon étalée lundi et mardi, avant la conférence de presse du sélectionneur Murat Yakin mercredi à Zurich, où il détaillera ses choix pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique qui s'ouvre le 11 juin.