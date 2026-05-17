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Zeki Amdouni de retour!
Surprise dans la sélection de Murat Yakin pour la Coupe du monde: trois Romands évincés!

La sélection de Murat Yakin sera officiellement annoncée mercredi. Mais Blick a déjà appris que trois joueurs romands avaient été évincés, contre toute attente. Le sélectionneur a semble-t-il privilégié la forme du moment aux promesses d'avenir.
Publié: il y a 23 minutes
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La sélection pour la Coupe du monde de l'entraîneur de la Nati Murat Yakin est prête.
Photo: TOTO MARTI
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Lucas Werder et Tobias Wedermann

Il semblait acquis qu'il n'y aurait pas de surprises dans la sélection suisse pour la Coupe du monde - pour autant que personne ne se blesse dans les derniers jours de la saison. Comme le révèle sélectionneur Murat Yakin dans l'interview accordée à Blick publiée aujourd'hui, les futures stars Sascha Britschgi, Zachary Athekame, Alessandro Vogt ou Anthony Racioppi, très en forme ces derniers temps, doivent pour l'instant se contenter de la liste de piquet.

Mais il s'avère maintenant que la sélection pour la Coupe du monde, qui sera officiellement annoncée lundi et mardi par un nouveau moyen, via les réseaux sociaux de l'ASF, réserve malgré tout des surprises. Blick a en effet appris que les deux stars d'YB, Alvyn Sanches et Joël Monteiro, n'ont pas été retenus dans l'équipe de Murat Yakin. Tous deux ont été informés de la décision par l'entraîneur de la Nati dans le courant de la journée de dimanche. Le joyau Alvyn Sanches fait des merveilles en Super League et peu de gens doutent que l'avenir appartient au Lausannois. Mais au niveau international, il n'a pas encore pu démontrer ses capacités exceptionnelles, que ce soit pour YB ou lors de ses entrées avec la Nati contre l'Allemagne et la Norvège.

Après ces matches de mars, Joël Monteiro semblait presque assuré d'être le remplaçant de Breel Embolo au centre de l'attaque. Mais Murat Yakin a apparemment changé d'avis juste avant la ligne d'arrivée - en faveur des chiffres bruts et de la plus grande expérience que lui apportent deux jouuers. En effet, deux joueurs plus expérimentés remplacent Alvyn Sanches et Joël Monteiro dans l'effectif. Christian Fassnacht s'est hissé en tête du classement des buteurs de Super League en marquant son 18e but de la saison à Thoune cette semaine.

Première de Cédric Itten avec la Nati

Selon les informations de Blick, la deuxième place libre revient à Cedric Itten, lequel, malgré une saison difficile sur le plan collectif avec le Fortuna Düsseldorf en 2e Bundesliga, a marqué 15 fois. Blessé, l'attaquant n'avait pas été sélectionné en mars. Cette participation à un grand tournoi sera une première pour lui.

En plus de Joël Monteiro et d'Alvyn Sanches, Vincent Sierro ne participera pas non plus à la Coupe du monde. Une décision très dure pour le Valaisan, qui a toujours fait partie de l'effectif de la Nati depuis mars 2024. Zeki Amdouni sera lui sélectionné. Le joueur de Burnley n'avait fêté son retour que début mai après une déchirure des ligaments croisés et une absence de presque un an pour cause de blessure. Deux courtes apparitions en Premier League ont apparemment suffi à Murat Yakin pour emmener le buteur en Amérique du Nord en tant que joker.

Comme Vincent Sierro, Cédric Zesiger manquera le train de la Coupe du monde. Le défenseur a réalisé une excellente saison en Bundesliga avec Augsbourg. Mais la concurrence en défense était manifestement trop forte, notamment parce qu'Eray Cömert et Luca Jaquez se sont révélés en mars comme des alternatives possibles au poste d'arrière droit.

Après le dévoilement de la liste sur les réseaux sociaux, Murat Yakin tiendra une conférence de presse mercredi à Zurich et il expliquera peut-être comment Alvyn Sanches, Joël Monteiro et Vincent Sierro, ont géré la déception de dimanche.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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