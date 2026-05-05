Alvyn Sanches espère bien ne pas avoir de vacances cet été

Alvyn Sanches, vainqueur l'an dernier du «Golden Player», a dû s'incliner cette année face à Leonardo Bertone. Mais le joyau du football suisse figure tout de même dans l'équipe-type de la saison. L'occasion de se confier à Blick, trophée en main.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Et voilà Georges Bregy! Le Haut-Valaisan s'est rendu à Aarau ce lundi soir, invité par la Swiss Association of Football Players (SAFP) pour sa grande soirée de gala annuelle. Le héros de 1994 a été invité à raconter une nouvelle fois son mythique coup-franc inscrit face aux Etats-Unis lors de la Coupe du monde. Après les mots, place aux images, et la salle a chaleureusement applaudi la vidéo de sa frappe qui a battu Tony Meola, le gardien américain, et marqué le grand retour de la Suisse à une Coupe du monde, la dernière ayant été disputée en 1966. «Et aujourd'hui, rendez-vous compte, la Suisse va vivre son sixième Mondial consécutif», s'est exclamé le co-présentateur Rainer Maria Salzgeber, avant de mettre une (grosse) pique à un grand pays voisin. «Des petits Italiens n'ont eux jamais vécu un Mondial...»

La Suisse a vécu un été de rêve en 1994, en sortant de la phase de groupes, ce qui était un événement considérable à l'époque et est devenu aujourd'hui l'objectif minimal pour un public toujours plus exigeant. «Mais pour nous, c'était exceptionnel. Et pour moi, marquer ce but, alors que j'avais quitté l'équipe nationale et que j'étais revenu en 1992, c'était encore plus spécial. Et vous voir applaudir et fêter ce but, trente-deux ans après, ce sont des émotions incroyables», a enchaîné Georges Bregy, dont l'aura a traversé les années.

Sera-t-il dans l'avion le 2 juin?

Assis dans la salle, Alvyn Sanches a regardé ce coup-franc avec admiration, lui qui est né en 2003 et n'a donc pas eu la chance de voir son aîné jouer au football. Mais, tout comme lui, le Lausannois espère bien traverser l'Atlantique cet été et s'asseoir dans l'avion qui fera passer l'équipe de Suisse de Kloten à San Diego le 2 juin. «Je n'ai pas de vacances prévues cet été en tout cas», a-t-il confié à Blick après la cérémonie.

Les titulaires de l'équipe-type de Super League ont en effet été conviés à monter sur scène pour recevoir leur trophée individuel et Alvyn Sanches, élu «Golden Player» en 2025 à la surprise générale devant Xherdan Shaqiri, a cette fois-ci dû (logiquement) s'incliner face à Leonardo Bertone pour ce titre prestigieux, mais a pu se «consoler» en étant sélectionné au milieu de terrain.

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«Je suis très heureux, c'est vraiment sympa comme récompense», explique-t-il. Le fait que le vote ait été effectué par les joueurs de Super League eux-mêmes et pas par des journalistes ou consultants donne-t-il plus de valeur à sa nomination? «Oui, je trouve ça mieux. Ce sont ceux contre qui tu joues le week-end qui sont le mieux placés», estime-t-il.

Deux nominations, avec les croisés!

L'an dernier, il ne s'était pas rendu à Aarau pour recevoir son prix, lui qui se remettait de sa blessure au genou. Le fait de le voir remonter sur scène une année après grâce à ses performances impressionnantes avec YB lui fait d'autant plus plaisir. «C'est vrai que je suis nominé dans l'équipe-type en mai 2025 et en mai 2026, alors que j'ai eu les croisés au milieu. Cela rend le tout encore plus satisfaisant pour moi. Cela montre aussi que je suis bien revenu de ma blessure.» Se sent-il encore plus fort, lui qui en est à 9 buts et 5 passes décisives en Super League? «Oui, j'en suis persuadé. J'ai pris un peu de puissance, j'ai beaucoup travaillé en salle de musculation. Et je me sens en confiance dans mon jeu.»

Ses belles performances lui ont valu d'être rappelé en sélection par Murat Yakin, pile une année après sa grave blessure à Belfast. Ses entrées en jeu face à l'Allemagne et à la Norvège n'ont pas été transcendantes, mais le stage a été globalement positif, assure-t-il. «Ca a été une belle expérience pour moi et une occasion importante de découvrir le niveau international. Il ne faut pas oublier que je ne l'avais encore jamais connu», relève-t-il avec justesse, lui qui est suffisamment lucide sur ses performances pour constater que son bilan est encore vierge avec YB en Europa League (cinq matches, aucun but, aucun assist). Ainsi est Alvyn Sanches, qui franchit les paliers les uns après les autres, et est bien conscient qu'il n'est de loin pas encore au bout du chemin.

Encore des paliers à franchir

Oui, son talent a toujours sauté aux yeux, mais il n'est pas inutile de rappeler qu'il a su progresser à Lausanne, gagnant en constance au fil des saisons, jusqu'à devenir décisif chaque week-end à la fin de l'année 2024. Son essor a été freiné par sa blessure, mais il est revenu encore plus fort à YB après son transfert à l'été 2025 et a pu faire ses débuts avec l'équipe de Suisse, où il est pour l'heure une (belle) promesse d'avenir. Les références internationales et européennes vont arriver. Chaque chose en son temps.

La prochaine échéance pour lui, mis à part une fin de saison qui s'annonce en roue libre pour YB, sera celle du 20 mai. La date, il la connaît par coeur. «C'est le jour de l'annonce de la liste pour la Coupe du monde. Je serai dans ma télévision», assure-t-il. En espérant très fort entendre son nom.

Anthony Racioppi meilleur gardien de Super League

Alvyn Sanches n'a pas été le seul Romand à monter sur scène, puisque le portier genevois Anthony Racioppi s'y trouvait depuis quelques minutes. Le gardien du FC Sion a en effet battu la concurrence de Lawrence Ati Zigi (Saint-Gall), Marwin Hitz (Bâle) et Niklas Steffen (Thoune) pour figurer dans l'équipe-type. Une récompense méritée pour l'homme qui a réussi le plus de blanchissages en Super League cette saison (14 en 35 matches et une moyenne d'un but concédé par rencontre seulement). Et qui lui aussi se verrait bien prendre place dans l'avion pour San Diego le 2 juin.

Golden Eleven Super League

Gardien: Anthony Racioppi (Sion)

Défenseurs: Flavius Daniliuc (Bâle), Antonios Papadopoulos (Lugano), Jozo Stanic (Saint-Gall)

Milieux: Leonardo Bertone (Thoune), Matteo Di Giusto (Lucerne), Anto Grgic (Lugano), Alvyn Sanches (Young Boys)

Attaquants: Chris Bedia (Young Boys), Elmin Rastoder (Thoune), Alessandro Vogt (Saint-Gall)

Meilleur joueur: Leonardo Bertone (Thoune)